Мне ранее был непонятен этот соус. Как он может улучшить блюдо? Оказывается, этот соус следует правильно готовить, используя правильные специи, и тогда блюдо достигнет совершенства вкуса.
Описание приготовления:
Мясные котлеты любят практически все. Многие готовят это блюдо, но мало кто использует для котлет соус. Использование именно такого соуса придает котлетам иной вкус. Оттого, что котлеты запекаются в духовке, они становятся более нежными, вкусными, мягкими и сочными. Соус дополняет котлеты и делает их не такими обыденными. Поэтому очень советую обратить свое внимание на мой рецепт, как приготовить котлеты под соусом "Бешамель".
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Фарш
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Котлеты / Соус Бешамель
Состав / Ингредиенты:
- Репчатый лук 2 Штуки
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Мясной фарш 1 Килограмм
- Соль, специи По вкусу
- Сливки 200 Миллилитров
- Мука 1 Ст. ложка
- Сливочное масло 50 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
153 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Котлеты под соусом "Бешамель"”
Для приготовления котлет под соусом "Бешамель" необходимо взять фарш. У меня смешанный фарш (говядина и свинина в одинаковых долях). Мясо поместите емкость.
К фаршу добавьте измельченный лук и чеснок.
К фаршу добавьте соль, перец, специи по вкусу, 4-5 ст. ложек молотых сухарей. Влейте стакан воды, замесите однородный фарш.
Из полученного фарша сформируйте котлеты. Разогрейте сковороду, обжарьте на ней котлеты с двух сторон. Котлеты могут быть недожарены. Мы будем запекать их в духовке, там все хорошо и пропечется. На этапе обжарки котлет нам необходимо добиться румяности.
На другой сковороде приготовьте соус "Бешамель". Для этого растопите в сковороде сливочное масло. Добавьте в сковороду сухую муку. Обжаривайте муку с маслом 3-4 минуты, при постоянном помешивании, обжарьте муку до ощущение орехового аромата. Мука может измениться в цвете, но не более чем на 1 тон. Не передержите муку.
Влейте в сковороду сливки. У меня сливки 10% жирности. Быстро смешайте их с мучной смесью. Мука разойдется в сливках. Дайте массе закипеть. Добавьте в соус "Бешамель" немного молотого черного перца, щепотку молотого мускатного ореха (обязательно) и соли по вкусу. Перемешайте.
Обжаренные котлеты уложите в емкость. Залейте подготовленным соусом "Бешамель". Разогрейте духовку до 200 градусов, запекайте котлеты в соусе "Бешамель" 10-15 минут.
Приятного аппетита!
Взято отсюда