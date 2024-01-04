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Котлеты под соусом “Бешамель”

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Котлеты под соусом "Бешамель"

Мне ранее был непонятен этот соус. Как он может улучшить блюдо? Оказывается, этот соус следует правильно готовить, используя правильные специи, и тогда блюдо достигнет совершенства вкуса.

Описание приготовления:

Мясные котлеты любят практически все. Многие готовят это блюдо, но мало кто использует для котлет соус. Использование именно такого соуса придает котлетам иной вкус. Оттого, что котлеты запекаются в духовке, они становятся более нежными, вкусными, мягкими и сочными. Соус дополняет котлеты и делает их не такими обыденными. Поэтому очень советую обратить свое внимание на мой рецепт, как приготовить котлеты под соусом "Бешамель".

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Фарш

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Котлеты / Соус Бешамель

Состав / Ингредиенты:

  • Репчатый лук 2 Штуки
  • Чеснок 1-2 Зубчиков
  • Мясной фарш 1 Килограмм
  • Соль, специи По вкусу
  • Сливки 200 Миллилитров
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Сливочное масло 50 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

153 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Котлеты под соусом "Бешамель"”

Котлеты под соусом "Бешамель"

Для приготовления котлет под соусом "Бешамель" необходимо взять фарш. У меня смешанный фарш (говядина и свинина в одинаковых долях). Мясо поместите емкость.

Котлеты под соусом "Бешамель"

К фаршу добавьте измельченный лук и чеснок.

Котлеты под соусом "Бешамель"

К фаршу добавьте соль, перец, специи по вкусу, 4-5 ст. ложек молотых сухарей. Влейте стакан воды, замесите однородный фарш.

Котлеты под соусом "Бешамель"

Из полученного фарша сформируйте котлеты. Разогрейте сковороду, обжарьте на ней котлеты с двух сторон. Котлеты могут быть недожарены. Мы будем запекать их в духовке, там все хорошо и пропечется. На этапе обжарки котлет нам необходимо добиться румяности.

Котлеты под соусом "Бешамель"

На другой сковороде приготовьте соус "Бешамель". Для этого растопите в сковороде сливочное масло. Добавьте в сковороду сухую муку. Обжаривайте муку с маслом 3-4 минуты, при постоянном помешивании, обжарьте муку до ощущение орехового аромата. Мука может измениться в цвете, но не более чем на 1 тон. Не передержите муку.

Котлеты под соусом "Бешамель"

Влейте в сковороду сливки. У меня сливки 10% жирности. Быстро смешайте их с мучной смесью. Мука разойдется в сливках. Дайте массе закипеть. Добавьте в соус "Бешамель" немного молотого черного перца, щепотку молотого мускатного ореха (обязательно) и соли по вкусу. Перемешайте.

Котлеты под соусом "Бешамель"

Обжаренные котлеты уложите в емкость. Залейте подготовленным соусом "Бешамель". Разогрейте духовку до 200 градусов, запекайте котлеты в соусе "Бешамель" 10-15 минут.

Котлеты под соусом "Бешамель"

Приятного аппетита!

Взято отсюда

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