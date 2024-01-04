Красный мясной соус достался нам в качестве наследия советской кулинарии. Кто из нас не помнит макароны или пюре с котлетой, политые этим соусом? Предлагаю его классический рецепт.

Описание приготовления:

Приготовить красный мясной соус очень просто, если следовать пошаговым рекомендациям к рецепту. Это классический вариант соуса и он может стать основой для приготовления других соусов, добавляйте в него различные ингредиенты – грибы, овощи, специи и он заиграет совсем другими красками. Соус отлично подходит к мясу, рыбе, птице.

Основной ингредиент: Мясо / Овощи

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Коричневый мясной бульон 1 Литр

Лук 1 Штука

Растительное масло 1 Ст. ложка

Томатная паста 1 Ст. ложка

Мука 1 Ст. ложка

Сахар 5 Грамм

Вода 10 Грамм

Соль 0,5 Чайных ложки

Количество порций 6

Как приготовить “Красный мясной соус”

Подготовьте ингредиенты для приготовления соуса.

Для соуса приготовьте коричневый мясной бульон. Для этого обжарьте до коричневого цвета в сковороде без масла мясные косточки (любые) и лук, разрезанный на две половинки.

Выложите обжаренные косточки и лук в кастрюлю, залейте водой и сварите мясной бульон, затем его процедите.

Обжарьте в сковороде без масла столовую ложку муки до кремового цвета.

От общего количества бульона отделите примерно один стакан, остудите его до температуры не выше 50 градусов, всыпьте в него обжаренную муку.

Размешайте, чтобы не было комочков.

В сковороду влейте растительное масло и обжарьте мелко нарезанный лук и томатную пасту.

Добавьте обжаренную пасту с луком в бульон.

Влейте туда же бульон с обжаренной мукой, всё размешайте и поставьте вариться на 30-40 минут при минимальном нагреве.

Приготовьте "жжёнку" из 5 грамм сахара и 10 мл. воды, влейте её в соус, после этого можно соус посолить по вкусу, при желании поперчить.

Протрите и процедите соус в пиалу.

Красный мясной соус готов, его можно подавать к столу. Вкус просто замечательный, как в детстве, попробуйте сами!



Взято отсюда