Красный мясной соус достался нам в качестве наследия советской кулинарии. Кто из нас не помнит макароны или пюре с котлетой, политые этим соусом? Предлагаю его классический рецепт.
Описание приготовления:
Приготовить красный мясной соус очень просто, если следовать пошаговым рекомендациям к рецепту. Это классический вариант соуса и он может стать основой для приготовления других соусов, добавляйте в него различные ингредиенты – грибы, овощи, специи и он заиграет совсем другими красками. Соус отлично подходит к мясу, рыбе, птице.
Основной ингредиент: Мясо / Овощи
Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Коричневый мясной бульон 1 Литр
- Лук 1 Штука
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Мука 1 Ст. ложка
- Сахар 5 Грамм
- Вода 10 Грамм
- Соль 0,5 Чайных ложки
Количество порций 6
Как приготовить “Красный мясной соус”
Подготовьте ингредиенты для приготовления соуса.
Для соуса приготовьте коричневый мясной бульон. Для этого обжарьте до коричневого цвета в сковороде без масла мясные косточки (любые) и лук, разрезанный на две половинки.
Выложите обжаренные косточки и лук в кастрюлю, залейте водой и сварите мясной бульон, затем его процедите.
Обжарьте в сковороде без масла столовую ложку муки до кремового цвета.
От общего количества бульона отделите примерно один стакан, остудите его до температуры не выше 50 градусов, всыпьте в него обжаренную муку.
Размешайте, чтобы не было комочков.
В сковороду влейте растительное масло и обжарьте мелко нарезанный лук и томатную пасту.
Добавьте обжаренную пасту с луком в бульон.
Влейте туда же бульон с обжаренной мукой, всё размешайте и поставьте вариться на 30-40 минут при минимальном нагреве.
Приготовьте "жжёнку" из 5 грамм сахара и 10 мл. воды, влейте её в соус, после этого можно соус посолить по вкусу, при желании поперчить.
Протрите и процедите соус в пиалу.
Красный мясной соус готов, его можно подавать к столу. Вкус просто замечательный, как в детстве, попробуйте сами!
Взято отсюда