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Красный мясной соус

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Красный мясной соус

Красный мясной соус достался нам в качестве наследия советской кулинарии. Кто из нас не помнит макароны или пюре с котлетой, политые этим соусом? Предлагаю его классический рецепт.

Описание приготовления:

Приготовить красный мясной соус очень просто, если следовать пошаговым рекомендациям к рецепту. Это классический вариант соуса и он может стать основой для приготовления других соусов, добавляйте в него различные ингредиенты – грибы, овощи, специи и он заиграет совсем другими красками. Соус отлично подходит к мясу, рыбе, птице.

Основной ингредиент: Мясо / Овощи

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Коричневый мясной бульон 1 Литр
  • Лук 1 Штука
  • Растительное масло 1 Ст. ложка
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Сахар 5 Грамм
  • Вода 10 Грамм
  • Соль 0,5 Чайных ложки

Количество порций 6

Как приготовить “Красный мясной соус”

Красный мясной соус

Подготовьте ингредиенты для приготовления соуса.

Красный мясной соус

Для соуса приготовьте коричневый мясной бульон. Для этого обжарьте до коричневого цвета в сковороде без масла мясные косточки (любые) и лук, разрезанный на две половинки.

Красный мясной соус

Выложите обжаренные косточки и лук в кастрюлю, залейте водой и сварите мясной бульон, затем его процедите.

Красный мясной соус

Обжарьте в сковороде без масла столовую ложку муки до кремового цвета.

Красный мясной соус

От общего количества бульона отделите примерно один стакан, остудите его до температуры не выше 50 градусов, всыпьте в него обжаренную муку.

Красный мясной соус

Размешайте, чтобы не было комочков.

Красный мясной соус

В сковороду влейте растительное масло и обжарьте мелко нарезанный лук и томатную пасту.

Красный мясной соус

Добавьте обжаренную пасту с луком в бульон.

Красный мясной соус

Влейте туда же бульон с обжаренной мукой, всё размешайте и поставьте вариться на 30-40 минут при минимальном нагреве.

Красный мясной соус

Приготовьте "жжёнку" из 5 грамм сахара и 10 мл. воды, влейте её в соус, после этого можно соус посолить по вкусу, при желании поперчить.

Красный мясной соус

Протрите и процедите соус в пиалу.

Красный мясной соус

Красный мясной соус готов, его можно подавать к столу. Вкус просто замечательный, как в детстве, попробуйте сами!

Взято отсюда

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