Креветки – одни из любимейших многими морепродукты, пользу которых сложно переоценить. Предлагаю разнообразить их приготовление, и попробовать сделать маринованные креветки в соевом соусе.

Описание приготовления:

Креветки в соевом соусе можно обжарить, как показано в этом рецепте, или замариновать уже сваренные морепродукты. При желании можно в маринад добавить также немного остроты, например, перца чили. Подавать их можно в качестве закуски или с любимым гарниром.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / День рождения / Новый Год

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки

Блюдо: Соусы / Закуски / Соевый соус

Состав / Ингредиенты:

Креветки 300 Грамм

Чеснок 1-3 Зубчиков

Соевый соус 5-8 Ст. ложек

Сухие травы 1 Чайная ложка

Лимон 1 Штука

Кунжут 2-3 Ст. ложек

Перец 1 Щепотка

Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

138 ккал

Калорийность

4 г

Белки

17 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Креветки в соевом соусе”

1. Пара слов об основных ингредиентах. Креветки лучше всего брать королевские, их проще чистить, но и обыкновенные тоже хорошо подойдут. Травы можно использовать абсолютно любые, в том числе и свежие. Чеснок в маринаде при желании можно заменить на сушеный.

2. Замороженные креветки опустить в горячую воду и подержать около 5-7 минут. Варить при этом их не надо, с них должен просто сойти лед. При желании в воду можно добавить лавровый лист для дополнительного запаха.

3. Рецепт приготовления креветок в соевом соусе довольно простой. Их необходимо откинуть на дуршлаг и немного просушить. Затем очистить от головы, панциря и хвостиков, а также убрать жилку. Делать это нужно аккуратно, чтобы сильно не повредить креветки.

4. Когда все креветки очищены, их можно отправить в небольшую мисочку. Теперь самое время сделать маринад. Чтобы вкус был более интересный, кроме соевого соуса также добавить измельченный чеснок, немного сухих трав для аромата, щепотку перца. Лимон вымыть и разрезать пополам. Сок одной половины добавить в маринад, второй можно оставить для подачи. Креветки оставить на 30-35 минут, чтобы они пропитались маринадом.

5. На сковороду налить немного растительного (лучше всего оливкового) масла и отправить туда семена кунжута. Через 10-20 секунд добавить креветки. Обжарить вместе на медленном огне буквально 2-3 минуты. Затем выложить их на блюдо и подавать к столу. При желании дополнительно взбызнуть соком лимона. Такие креветки в соевом соусе в домашних условиях прекрасно сочетаются с рисом.



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