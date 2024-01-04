Креветки – одни из любимейших многими морепродукты, пользу которых сложно переоценить. Предлагаю разнообразить их приготовление, и попробовать сделать маринованные креветки в соевом соусе.
Описание приготовления:
Креветки в соевом соусе можно обжарить, как показано в этом рецепте, или замариновать уже сваренные морепродукты. При желании можно в маринад добавить также немного остроты, например, перца чили. Подавать их можно в качестве закуски или с любимым гарниром.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / День рождения / Новый Год
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки
Блюдо: Соусы / Закуски / Соевый соус
Состав / Ингредиенты:
- Креветки 300 Грамм
- Чеснок 1-3 Зубчиков
- Соевый соус 5-8 Ст. ложек
- Сухие травы 1 Чайная ложка
- Лимон 1 Штука
- Кунжут 2-3 Ст. ложек
- Перец 1 Щепотка
- Растительное масло 1 Ст. ложка
Количество порций 2
Калорийность
138 ккал
Калорийность
4 г
Белки
17 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Креветки в соевом соусе”
1. Пара слов об основных ингредиентах. Креветки лучше всего брать королевские, их проще чистить, но и обыкновенные тоже хорошо подойдут. Травы можно использовать абсолютно любые, в том числе и свежие. Чеснок в маринаде при желании можно заменить на сушеный.
2. Замороженные креветки опустить в горячую воду и подержать около 5-7 минут. Варить при этом их не надо, с них должен просто сойти лед. При желании в воду можно добавить лавровый лист для дополнительного запаха.
3. Рецепт приготовления креветок в соевом соусе довольно простой. Их необходимо откинуть на дуршлаг и немного просушить. Затем очистить от головы, панциря и хвостиков, а также убрать жилку. Делать это нужно аккуратно, чтобы сильно не повредить креветки.
4. Когда все креветки очищены, их можно отправить в небольшую мисочку. Теперь самое время сделать маринад. Чтобы вкус был более интересный, кроме соевого соуса также добавить измельченный чеснок, немного сухих трав для аромата, щепотку перца. Лимон вымыть и разрезать пополам. Сок одной половины добавить в маринад, второй можно оставить для подачи. Креветки оставить на 30-35 минут, чтобы они пропитались маринадом.
5. На сковороду налить немного растительного (лучше всего оливкового) масла и отправить туда семена кунжута. Через 10-20 секунд добавить креветки. Обжарить вместе на медленном огне буквально 2-3 минуты. Затем выложить их на блюдо и подавать к столу. При желании дополнительно взбызнуть соком лимона. Такие креветки в соевом соусе в домашних условиях прекрасно сочетаются с рисом.
Взято отсюда