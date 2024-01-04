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Курица с медом и горчицей

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Курица с медом и горчицей

Если вы любите запекать курицу, тогда я предлагаю вам сделать для нее интересный и довольно необычный маринад из меда и горчицы, и вы сможете по-новому посмотреть на вкус привычного блюда.

Описание приготовления:

Я очень люблю курицу и считаю, что испортить ее просто невозможно, а вот улучшить и подчеркнуть вкус такого мяса можно разными способами. Сегодня я хочу рассказать вам рецепт приготовления курицы с медом и горчицей, это довольно необычное сочетание острого и сладкого, но для этого блюда оно подходит идеально. Курица получается настолько нежная и сочная внутри и при этом с хрустящей корочкой, что она отлично подойдет не только для повседневного обеда или ужина, но даже на праздничном столе удивит и порадует ваших гостей. Ну а раз уж это блюдо такое замечательное, то почему бы нам его не приготовить, ведь это не займет много времени и сил, и сейчас я расскажу вам, как приготовить курицу с медом и горчицей.

Назначение: На обед / На ужин / Праздничный обед

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Горчица / Горькое

Состав / Ингредиенты:

  • Ножки и бедра куриные 8-9 Штук
  • Мед 1 Ст. ложка
  • Дижонская горчица 1 Чайная ложка
  • Горчица 1 Чайная ложка
  • Соевый соус 1 Ст. ложка
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Специи По вкусу (базилик, петрушка, паприка, черный перец, майоран, укроп)
  • Соль По вкусу

Количество порций 8

Как приготовить “Курица с медом и горчицей”

Курица с медом и горчицей

В миску наливаем соевый соус и масло, добавляем горчицу и мед, перемешиваем все ингредиенты.

Курица с медом и горчицей

Куриные ножки тщательно промываем и высушиваем, выкладываем их в кастрюлю. Добавляем к ним измельченный чеснок, солим и приправляем специями, перемешиваем.

Курица с медом и горчицей

Выливаем в кастрюлю приготовленный маринад.

Курица с медом и горчицей

Перемешиваем все тщательно, накрываем кастрюлю крышкой и ставим на ночь в холодильник.

Курица с медом и горчицей

На следующий день вынимаем курицу, смазываем форму для запекания растительным маслом и выкладываем в нее промаринованные ножки.

Курица с медом и горчицей

Отправляем форму в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 1 час. Когда курица хорошенько прожарится и приобретет коричневый оттенок, ее можно вынимать и подавать к столу. Приятного аппетита

Взято отсюда

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