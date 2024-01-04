Сегодня поговорим о детском питании. Этот рецепт подходит для малышей от 1 года и для их молодых мам.
Описание приготовления:
В этом рецепте я расскажу, как готовить курицу в белом соусе для всей семьи.
Назначение: На обед / На ужин / Для детей / Недорого
Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Лук / Молочные продукты / Сметана
Блюдо: Соусы / Горячие блюда Диета: Беременным и кормящим / Диетическое питание / Низкокалорийные
Состав / Ингредиенты:
- Куриная грудка 100 Грамм
- Лук 1 Штука (маленькая)
- Морковь 1 Штука
- Петрушка 1 Штука (корень)
- Мука 1 Ст. ложка
- Масло сливочное 1 Ст. ложка
- Сметана 60 Грамм
- Соль 1 По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
145 ккал
Калорийность
7 г
Белки
10 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Курица в белом соусе”
Предварительно отварить куриную грудку с кореньями (морковь, петрушка) до готовности и измельчите.
Луковицу натрите на терке или измельчите в блендере и потушите в кастрюле с маслом, пока лук перестанет горчить.
Мясо выложите сверху лукового пюре.
Сметану смешайте с мукой и полейте мясо, посолите по вкусу. Доведите до кипения и проварите несколько минут.
Подавайте с гречневой кашей или картофельным пюре.
Взято отсюда