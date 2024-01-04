Сегодня поговорим о детском питании. Этот рецепт подходит для малышей от 1 года и для их молодых мам.

Описание приготовления:

В этом рецепте я расскажу, как готовить курицу в белом соусе для всей семьи.

Назначение: На обед / На ужин / Для детей / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Лук / Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / Горячие блюда Диета: Беременным и кормящим / Диетическое питание / Низкокалорийные

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка 100 Грамм

Лук 1 Штука (маленькая)

Морковь 1 Штука

Петрушка 1 Штука (корень)

Мука 1 Ст. ложка

Масло сливочное 1 Ст. ложка

Сметана 60 Грамм

Соль 1 По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

145 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Курица в белом соусе”

Предварительно отварить куриную грудку с кореньями (морковь, петрушка) до готовности и измельчите.

Луковицу натрите на терке или измельчите в блендере и потушите в кастрюле с маслом, пока лук перестанет горчить.

Мясо выложите сверху лукового пюре.

Сметану смешайте с мукой и полейте мясо, посолите по вкусу. Доведите до кипения и проварите несколько минут.

Подавайте с гречневой кашей или картофельным пюре.



Взято отсюда