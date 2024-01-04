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Курица в белом соусе

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Курица в белом соусе

Сегодня поговорим о детском питании. Этот рецепт подходит для малышей от 1 года и для их молодых мам.

Описание приготовления:

В этом рецепте я расскажу, как готовить курицу в белом соусе для всей семьи.

Назначение: На обед / На ужин / Для детей / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Лук / Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / Горячие блюда Диета: Беременным и кормящим / Диетическое питание / Низкокалорийные

Состав / Ингредиенты:

  • Куриная грудка 100 Грамм
  • Лук 1 Штука (маленькая)
  • Морковь 1 Штука
  • Петрушка 1 Штука (корень)
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Масло сливочное 1 Ст. ложка
  • Сметана 60 Грамм
  • Соль 1 По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

145 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Курица в белом соусе”

Курица в белом соусе

Предварительно отварить куриную грудку с кореньями (морковь, петрушка) до готовности и измельчите.

Курица в белом соусе

Луковицу натрите на терке или измельчите в блендере и потушите в кастрюле с маслом, пока лук перестанет горчить.

Курица в белом соусе

Мясо выложите сверху лукового пюре.

Курица в белом соусе

Сметану смешайте с мукой и полейте мясо, посолите по вкусу. Доведите до кипения и проварите несколько минут.

Курица в белом соусе

Подавайте с гречневой кашей или картофельным пюре.

Взято отсюда

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