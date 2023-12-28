Аппетитный сливочный соус не зря завоевал любовь миллионов гурманов. Предлагаю вам на заметку довольно простой, но невероятно вкусный рецепт приготовления курицы в соусе "Бешамель".

Описание приготовления:

Рецепт приготовления курицы в соусе "Бешамель" – это отличный вариант подачи весьма простого куриного филе. В это блюдо можно добавить также любые овощи по вкусу, а также специи и приправы.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель

Состав / Ингредиенты:

Сливочное масло 100 Грамм

Мука 100 Грамм

Молоко 300 Миллилитров

Куриная грудка 500 Грамм

Сыр 200 Грамм

Соль 1 Щепотка

Перец 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

209 ккал

Калорийность

16 г

Белки

13 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Курица в соусе "Бешамель"”

1. Классический рецепт курицы в соусе "Бешамель" начнем с соуса. В небольшом сотейнике или кастрюле растопить сливочное масло, не давая ему гореть.

2. В полностью растопленное масло ввести в несколько этапов муку, тщательно перемешивая.

3. Немного обжарить муку до золотистого цвета. Тем временем прогреть молоко, не доводя до кипения. Влить его тонкой струйкой и, как следует перемешивая, довести соус до однородной консистенции без комочков.

4. Помешивая уварить соус на медленном огне около 2-3 минут. Он не должен кипеть (чтобы не доводить соус до кипения его можно периодически снимать с огня). Когда сливочный соус станет нужной консистенции его можно снимать.

5. Теперь рецепт приготовления курицы в соусе "Бешамель" переходит ко второму этапу. Куриные грудки необходимо вымыть, просушить и нарезать. Можно нарезать небольшими кубиками или длинными полосочками. Выложить филе на дно жаропрочной формы (предварительно можно немного смазать ее маслом). Посолить и поперчить по вкусу, добавить специи для курицы или сушеные травы при желании.

6. Сыр натереть на средней или крупной терке. Соус посолить по вкусу при желании и добавить щепотку белого перца.

7. Курочку залить соусом и сверху присыпать сыром. При желании в форму можно положить нарезанный картофель, кабачок или другие овощи. Отправить форму в предварительно разогретую духовку и запекать минимум 25-30 минут. Затем проверить на готовность блюдо и при необходимости отправить в духовку еще на некоторое время.



Взято отсюда