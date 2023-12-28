Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Курица в соусе “Бешамель”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Курица в соусе "Бешамель"

Аппетитный сливочный соус не зря завоевал любовь миллионов гурманов. Предлагаю вам на заметку довольно простой, но невероятно вкусный рецепт приготовления курицы в соусе "Бешамель".

Описание приготовления:

Рецепт приготовления курицы в соусе "Бешамель" – это отличный вариант подачи весьма простого куриного филе. В это блюдо можно добавить также любые овощи по вкусу, а также специи и приправы.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель

Состав / Ингредиенты:

  • Сливочное масло 100 Грамм
  • Мука 100 Грамм
  • Молоко 300 Миллилитров
  • Куриная грудка 500 Грамм
  • Сыр 200 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

209 ккал

Калорийность

16 г

Белки

13 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Курица в соусе "Бешамель"”

Курица в соусе "Бешамель"

1. Классический рецепт курицы в соусе "Бешамель" начнем с соуса. В небольшом сотейнике или кастрюле растопить сливочное масло, не давая ему гореть.

Курица в соусе "Бешамель"

2. В полностью растопленное масло ввести в несколько этапов муку, тщательно перемешивая.

Курица в соусе "Бешамель"

3. Немного обжарить муку до золотистого цвета. Тем временем прогреть молоко, не доводя до кипения. Влить его тонкой струйкой и, как следует перемешивая, довести соус до однородной консистенции без комочков.

Курица в соусе "Бешамель"

4. Помешивая уварить соус на медленном огне около 2-3 минут. Он не должен кипеть (чтобы не доводить соус до кипения его можно периодически снимать с огня). Когда сливочный соус станет нужной консистенции его можно снимать.

Курица в соусе "Бешамель"

5. Теперь рецепт приготовления курицы в соусе "Бешамель" переходит ко второму этапу. Куриные грудки необходимо вымыть, просушить и нарезать. Можно нарезать небольшими кубиками или длинными полосочками. Выложить филе на дно жаропрочной формы (предварительно можно немного смазать ее маслом). Посолить и поперчить по вкусу, добавить специи для курицы или сушеные травы при желании.

Курица в соусе "Бешамель"

6. Сыр натереть на средней или крупной терке. Соус посолить по вкусу при желании и добавить щепотку белого перца.

Курица в соусе "Бешамель"

7. Курочку залить соусом и сверху присыпать сыром. При желании в форму можно положить нарезанный картофель, кабачок или другие овощи. Отправить форму в предварительно разогретую духовку и запекать минимум 25-30 минут. Затем проверить на готовность блюдо и при необходимости отправить в духовку еще на некоторое время.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix