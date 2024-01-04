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Куриная грудка под соусом “Бешамель”

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Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Как приготовить куриную грудку, чтобы она осталась такой же нежной или даже стала еще нежней? Ответ прост – запеките ее под соусом "Бешамель". Это изумительное сочетание вам обязательно понравится.

Описание приготовления:

Куриная грудка, запеченная под соусом "Бешамель" в духовке – это очень вкусное и сытное блюдо, которое сгодится для обычного семейного ужина. Также такое блюдо можно подать и к праздничному столу, выложив его на красивые тарелки и украсив зеленью. Рецепт, как приготовить куриную грудку под соусом "Бешамель", очень простой. Многие предлагают отдельно жарить или запекать курицу, а затем готовую поливать соусом "Бешамель". Но мне больше нравится тот вариант, который я предложу вам сегодня. Куриная грудка запекается в духовке под нежнейшим соусом "Бешамель" и ароматной сырной корочкой. Уверяю, получается очень вкусно.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель

Состав / Ингредиенты:

  • Куриная грудка 1 Штука
  • Сыр твердый 100 Грамм
  • Масло сливочное 50 Грамм
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Молоко 1 Стакан
  • Мускатный орех молотый 1 Щепотка
  • Соль 1-2 Щепоток

Количество порций 2

Как приготовить “Куриная грудка под соусом "Бешамель"”

Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриную грудку промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Сразу же приступим к приготовлению соуса "Бешамель". Сливочное масло порежьте на кусочки, положите в сотейник и растопите на медленном огне.

Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Всыпьте муку, хорошенько размешайте до однородности и прожарьте 1-2 минуты.

Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Добавьте мускатный орех, а сразу же за ним влейте молоко, посолите. Хорошенько размешайте и уваривайте до загустения. По консистенции соус должен получиться похожим на сметану.

Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Куриную грудку порежьте на тонкие пластины толщиной около 5 мм. У меня получилось 4 такие пластины. 2 штуки выложите на дно формы для запекания, сверху полейте соусом.

Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Снова выложите слой курицы, после чего опять полейте соусом.

Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Сверху присыпьте тертым твердым сыром, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Куриная грудка под соусом "Бешамель"

Куриная грудка под соусом "Бешамель" готова. Подавайте её горячей. Кушайте с удовольствием!

Взято отсюда

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