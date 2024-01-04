Как приготовить куриную грудку, чтобы она осталась такой же нежной или даже стала еще нежней? Ответ прост – запеките ее под соусом "Бешамель". Это изумительное сочетание вам обязательно понравится.
Описание приготовления:
Куриная грудка, запеченная под соусом "Бешамель" в духовке – это очень вкусное и сытное блюдо, которое сгодится для обычного семейного ужина. Также такое блюдо можно подать и к праздничному столу, выложив его на красивые тарелки и украсив зеленью. Рецепт, как приготовить куриную грудку под соусом "Бешамель", очень простой. Многие предлагают отдельно жарить или запекать курицу, а затем готовую поливать соусом "Бешамель". Но мне больше нравится тот вариант, который я предложу вам сегодня. Куриная грудка запекается в духовке под нежнейшим соусом "Бешамель" и ароматной сырной корочкой. Уверяю, получается очень вкусно.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель
Состав / Ингредиенты:
- Куриная грудка 1 Штука
- Сыр твердый 100 Грамм
- Масло сливочное 50 Грамм
- Мука 1 Ст. ложка
- Молоко 1 Стакан
- Мускатный орех молотый 1 Щепотка
- Соль 1-2 Щепоток
Количество порций 2
Как приготовить “Куриная грудка под соусом "Бешамель"”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриную грудку промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Сразу же приступим к приготовлению соуса "Бешамель". Сливочное масло порежьте на кусочки, положите в сотейник и растопите на медленном огне.
Всыпьте муку, хорошенько размешайте до однородности и прожарьте 1-2 минуты.
Добавьте мускатный орех, а сразу же за ним влейте молоко, посолите. Хорошенько размешайте и уваривайте до загустения. По консистенции соус должен получиться похожим на сметану.
Куриную грудку порежьте на тонкие пластины толщиной около 5 мм. У меня получилось 4 такие пластины. 2 штуки выложите на дно формы для запекания, сверху полейте соусом.
Снова выложите слой курицы, после чего опять полейте соусом.
Сверху присыпьте тертым твердым сыром, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Куриная грудка под соусом "Бешамель" готова. Подавайте её горячей. Кушайте с удовольствием!
Взято отсюда