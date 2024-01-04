Как приготовить куриную грудку, чтобы она осталась такой же нежной или даже стала еще нежней? Ответ прост – запеките ее под соусом "Бешамель". Это изумительное сочетание вам обязательно понравится.

Описание приготовления:

Куриная грудка, запеченная под соусом "Бешамель" в духовке – это очень вкусное и сытное блюдо, которое сгодится для обычного семейного ужина. Также такое блюдо можно подать и к праздничному столу, выложив его на красивые тарелки и украсив зеленью. Рецепт, как приготовить куриную грудку под соусом "Бешамель", очень простой. Многие предлагают отдельно жарить или запекать курицу, а затем готовую поливать соусом "Бешамель". Но мне больше нравится тот вариант, который я предложу вам сегодня. Куриная грудка запекается в духовке под нежнейшим соусом "Бешамель" и ароматной сырной корочкой. Уверяю, получается очень вкусно.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка 1 Штука

Сыр твердый 100 Грамм

Масло сливочное 50 Грамм

Мука 1 Ст. ложка

Молоко 1 Стакан

Мускатный орех молотый 1 Щепотка

Соль 1-2 Щепоток

Количество порций 2

Как приготовить “Куриная грудка под соусом "Бешамель"”

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриную грудку промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Сразу же приступим к приготовлению соуса "Бешамель". Сливочное масло порежьте на кусочки, положите в сотейник и растопите на медленном огне.

Всыпьте муку, хорошенько размешайте до однородности и прожарьте 1-2 минуты.

Добавьте мускатный орех, а сразу же за ним влейте молоко, посолите. Хорошенько размешайте и уваривайте до загустения. По консистенции соус должен получиться похожим на сметану.

Куриную грудку порежьте на тонкие пластины толщиной около 5 мм. У меня получилось 4 такие пластины. 2 штуки выложите на дно формы для запекания, сверху полейте соусом.

Снова выложите слой курицы, после чего опять полейте соусом.

Сверху присыпьте тертым твердым сыром, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Куриная грудка под соусом "Бешамель" готова. Подавайте её горячей. Кушайте с удовольствием!



Взято отсюда