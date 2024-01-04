Я очень люблю этот рецепт. Кроме того, что блюдо получается очень вкусным, оно подходит к любому гарниру. Готовится оно крайне быстро и из небольшого количества мяса можно приготовить много.

Описание приготовления:

При приготовлении данного блюда, вместо воды можно взять молоко, но оно должно быть комнатной температуры.

Назначение: На завтрак / На обед / На ужин / На природу / Для детей / На полдник / На праздничный стол / Фуршет / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Лук

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 500 Грамм

Лук репчатый 200 Штук

Растительное масло По вкусу

Соль, специи По вкусу

Сметана 3-4 Ст. ложки

Вода 1 Стакан

Грибы 100 Грамм

Количество порций 6

Как приготовить “Куриное филе в сметанном соусе”

Как же приготовить куриное филе в сметанном соусе? Просто. Я буду готовить половину порции. Итак, куриное филе нарезаем на небольшие кусочки.

Репчатый лук нарезаем полукольцами. При обжарке и тушении он станет мягче. Резать его кубиком долго и нет смысла.

На растительном масле обжариваем репчатый лук до едва заметного румянца.

Когда лук обжарится, добавляем нарезанное филе.

Сковороду можно накрыть крышкой. Помешивайте. Когда мясо станет светлым, посолите его, поперчите, добавьте специй к курице. Шампиньоны нарезаем произвольно.

К мясу добавьте грибы. Перемешайте. Тушите все вместе.

Из холодильника достаньте сметану. Если вы сейчас вывалите ее в сковороду, то она почти наверняка свернется. Смешайте сметану с водой. Влейте в сковороду. Теперь мясо будет тушиться в сметанном соусе, при этом сметана не свернется.

Подайте мясо к столу с рисом или картофелем.



Взято отсюда