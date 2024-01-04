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Куриное филе в сметанном соусе

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Куриное филе в сметанном соусе

Я очень люблю этот рецепт. Кроме того, что блюдо получается очень вкусным, оно подходит к любому гарниру. Готовится оно крайне быстро и из небольшого количества мяса можно приготовить много.

Описание приготовления:

При приготовлении данного блюда, вместо воды можно взять молоко, но оно должно быть комнатной температуры.

Назначение: На завтрак / На обед / На ужин / На природу / Для детей / На полдник / На праздничный стол / Фуршет / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Лук

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе 500 Грамм
  • Лук репчатый 200 Штук
  • Растительное масло По вкусу
  • Соль, специи По вкусу
  • Сметана 3-4 Ст. ложки
  • Вода 1 Стакан
  • Грибы 100 Грамм

Количество порций 6

Как приготовить “Куриное филе в сметанном соусе”

Куриное филе в сметанном соусе

Как же приготовить куриное филе в сметанном соусе? Просто. Я буду готовить половину порции. Итак, куриное филе нарезаем на небольшие кусочки.

Куриное филе в сметанном соусе

Репчатый лук нарезаем полукольцами. При обжарке и тушении он станет мягче. Резать его кубиком долго и нет смысла.

Куриное филе в сметанном соусе

На растительном масле обжариваем репчатый лук до едва заметного румянца.

Куриное филе в сметанном соусе

Когда лук обжарится, добавляем нарезанное филе.

Куриное филе в сметанном соусе

Сковороду можно накрыть крышкой. Помешивайте. Когда мясо станет светлым, посолите его, поперчите, добавьте специй к курице. Шампиньоны нарезаем произвольно.

Куриное филе в сметанном соусе

К мясу добавьте грибы. Перемешайте. Тушите все вместе.

Куриное филе в сметанном соусе

Из холодильника достаньте сметану. Если вы сейчас вывалите ее в сковороду, то она почти наверняка свернется. Смешайте сметану с водой. Влейте в сковороду. Теперь мясо будет тушиться в сметанном соусе, при этом сметана не свернется.

Куриное филе в сметанном соусе

Подайте мясо к столу с рисом или картофелем.

Взято отсюда

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