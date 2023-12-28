Сметанный соус отлично подходит для приготовления куриных сердечек, он делает их очень нежными и сочными. Приготовьте такие сердечки и подайте с вашим любимым гарниром, получится невероятно вкусно.
Описание приготовления:
Несмотря на то, что куриные сердечки очень полезный продукт, тех, кто любит блюда из них не так уж и много, ну а я просто обожаю различные субпродукты, поэтому сегодня поделюсь с вами своим любимым рецептом приготовления куриных сердечек в сметанном соусе. Трудно найти более удачное сочетание, чем сметана и сердечки, ну а вместе они дают отличный результат, блюдо получается ароматное и сочное. Ну а говорить про его экономичность даже нет смысла, думаю, все и так об этом знают, так что в этом рецепте вы узнаете, как приготовить куриные сердечки в сметанном соусе – вкусное, полезное и недорогое блюдо.
Назначение: На обед / На ужин / Недорого
Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные сердечки
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус
Состав / Ингредиенты:
- Сердечки куриные 1 Килограмм
- Сметана 4-5 Ст. ложек
- Лук репчатый 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Перец черный молотый 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Масло растительное По вкусу (для жарки)
Количество порций 5
Калорийность
110 ккал
Калорийность
1 г
Белки
8 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Куриные сердечки в сметанном соусе”
Для начала сердечки, конечно же, необходимо очистить от пленок, сосудов и жира, затем тщательно промыть.
Теперь наливаем в глубокую сковороду немного растительного масла и выкладываем сердечки. Солим и перчим по вкусу, убавляем огонь и тушим сердечки минут 20, при необходимости можно добавить немного водички.
Тем временем чистим и нарезаем репчатый лук небольшими кубиками.
Морковь чистим и трем на крупной терке.
В отдельную сковороду наливаем растительное масло и ставим на огонь, обжариваем овощи до золотистого цвета.
Перекладываем морковь и лук на сковороду к сердечкам, перемешиваем все и тушим минут 5-7.
Затем добавляем сметану (если она слишком густая ее можно развести водой), перемешиваем. Когда соус закипит, выключаем огонь и даем блюду постоять под закрытой крышкой минут 10-15. Вот теперь сердечки готовы, и их можно попробовать, приятного аппетита.
Взято отсюда