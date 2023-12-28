Сметанный соус отлично подходит для приготовления куриных сердечек, он делает их очень нежными и сочными. Приготовьте такие сердечки и подайте с вашим любимым гарниром, получится невероятно вкусно.

Описание приготовления:

Несмотря на то, что куриные сердечки очень полезный продукт, тех, кто любит блюда из них не так уж и много, ну а я просто обожаю различные субпродукты, поэтому сегодня поделюсь с вами своим любимым рецептом приготовления куриных сердечек в сметанном соусе. Трудно найти более удачное сочетание, чем сметана и сердечки, ну а вместе они дают отличный результат, блюдо получается ароматное и сочное. Ну а говорить про его экономичность даже нет смысла, думаю, все и так об этом знают, так что в этом рецепте вы узнаете, как приготовить куриные сердечки в сметанном соусе – вкусное, полезное и недорогое блюдо.

Назначение: На обед / На ужин / Недорого

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные сердечки

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

Сердечки куриные 1 Килограмм

Сметана 4-5 Ст. ложек

Лук репчатый 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Перец черный молотый 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Масло растительное По вкусу (для жарки)

Количество порций 5

Калорийность

110 ккал

Калорийность

1 г

Белки

8 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Куриные сердечки в сметанном соусе”

Для начала сердечки, конечно же, необходимо очистить от пленок, сосудов и жира, затем тщательно промыть.

Теперь наливаем в глубокую сковороду немного растительного масла и выкладываем сердечки. Солим и перчим по вкусу, убавляем огонь и тушим сердечки минут 20, при необходимости можно добавить немного водички.

Тем временем чистим и нарезаем репчатый лук небольшими кубиками.

Морковь чистим и трем на крупной терке.

В отдельную сковороду наливаем растительное масло и ставим на огонь, обжариваем овощи до золотистого цвета.

Перекладываем морковь и лук на сковороду к сердечкам, перемешиваем все и тушим минут 5-7.

Затем добавляем сметану (если она слишком густая ее можно развести водой), перемешиваем. Когда соус закипит, выключаем огонь и даем блюду постоять под закрытой крышкой минут 10-15. Вот теперь сердечки готовы, и их можно попробовать, приятного аппетита.



Взято отсюда