Поверьте, ни в одном магазине вы не сможете найти такого потрясающего соуса. Ведь приготовить традиционную болгарскую лютеницу вкусно можно только в домашних условиях.
Описание приготовления:
Болгарская национальная кухня богата потрясающими пряными запахами и яркими сочетаниями вкусов, и сегодня я хочу поделиться с вами отличнейшим рецептом приготовления лютеницы – невероятно вкусного соуса. Конечно в магазинах в изобилии стоят на полках различные соусы, но такого вы точно не найдете на прилавках, потому что лютеницу готовят из лучших овощей по особой технологии. Ну а раз уж в скором времени начнется овощной сезон, то почему бы нам не пустить их на приготовление вот такого соуса, ведь сделать лютеницу в домашних условия проще простого. Ну а кушать ее можно и как самостоятельное блюдо, и как добавку к мясу, да хоть на бутерброд намажьте – будет невероятно вкусно, поверьте мне.
Основной ингредиент: Овощи
Блюдо: Соусы
География кухни: Болгарская
Состав / Ингредиенты:
- Перец болгарский красный 1 Килограмм
- Помидор 600 Грамм
- Перец острый стручковый 3-4 Штук
- Чеснок 6-8 Зубчиков
- Петрушка 50 Грамм
- Масло растительное 8 Ст. ложек
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
193 ккал
Калорийность
0 г
Белки
20 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Лютеница”
Из болгарского перца удаляем семена и хорошенько промываем его под водой.
Посыпаем перец внутри солью (совсем немного) и выкладываем на смазанный маслом противень. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Как только перец станет мягким, а на его поверхности появятся темные пятна, его можно вынимать.
После того как перец немного остынет, с него необходимо снять кожицу.
И пропускаем его через мясорубку с крупными отверстиями.
Помидоры промываем и нарезаем на дольки. Выкладываем их в кастрюльку, добавляем немного масла.
Добавляем немного соли и долго тушим, пока из помидор не выпариться лишняя влага.
Полученную массу перетираем через сито.
Теперь измельчаем чеснок и мелко нарезаем острый перец.
Смешиваем пасту из перца с помидорной массой, добавляем чеснок и острый перец, ставим лютеницу в холодильник. Готовое блюдо подает к столу с измельченной зеленью петрушки. Приятного аппетита!
Взято отсюда