Поверьте, ни в одном магазине вы не сможете найти такого потрясающего соуса. Ведь приготовить традиционную болгарскую лютеницу вкусно можно только в домашних условиях.

Описание приготовления:

Болгарская национальная кухня богата потрясающими пряными запахами и яркими сочетаниями вкусов, и сегодня я хочу поделиться с вами отличнейшим рецептом приготовления лютеницы – невероятно вкусного соуса. Конечно в магазинах в изобилии стоят на полках различные соусы, но такого вы точно не найдете на прилавках, потому что лютеницу готовят из лучших овощей по особой технологии. Ну а раз уж в скором времени начнется овощной сезон, то почему бы нам не пустить их на приготовление вот такого соуса, ведь сделать лютеницу в домашних условия проще простого. Ну а кушать ее можно и как самостоятельное блюдо, и как добавку к мясу, да хоть на бутерброд намажьте – будет невероятно вкусно, поверьте мне.

Основной ингредиент: Овощи

Блюдо: Соусы

География кухни: Болгарская

Состав / Ингредиенты:

Перец болгарский красный 1 Килограмм

Помидор 600 Грамм

Перец острый стручковый 3-4 Штук

Чеснок 6-8 Зубчиков

Петрушка 50 Грамм

Масло растительное 8 Ст. ложек

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

193 ккал

Калорийность

0 г

Белки

20 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Лютеница”

Из болгарского перца удаляем семена и хорошенько промываем его под водой.

Посыпаем перец внутри солью (совсем немного) и выкладываем на смазанный маслом противень. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Как только перец станет мягким, а на его поверхности появятся темные пятна, его можно вынимать.

После того как перец немного остынет, с него необходимо снять кожицу.

И пропускаем его через мясорубку с крупными отверстиями.

Помидоры промываем и нарезаем на дольки. Выкладываем их в кастрюльку, добавляем немного масла.

Добавляем немного соли и долго тушим, пока из помидор не выпариться лишняя влага.

Полученную массу перетираем через сито.

Теперь измельчаем чеснок и мелко нарезаем острый перец.

Смешиваем пасту из перца с помидорной массой, добавляем чеснок и острый перец, ставим лютеницу в холодильник. Готовое блюдо подает к столу с измельченной зеленью петрушки. Приятного аппетита!



Взято отсюда