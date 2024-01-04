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Майонез “Провансаль”

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Майонез "Провансаль"

Не знаю, кто как, но как бы я не сопротивлялась использованию в пищу майонеза, рано или поздно я все равно к нему возвращаюсь. Коль нет возможности его избежать, я буду его готовить самостоятельно.

Описание приготовления:

Как приготовить майонез "Провансаль", мы теперь знаем. Его можно использовать для заправки салатов, приготовления гренок или подавать как самостоятельное блюдо (соус) к картофелю фри.

Этот майонез получается намного более насыщенным по вкусу и густым по текстуре, чем магазинный.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Яйца / Майонез / Яичный желток

Блюдо: Соусы

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Желток 2 Штуки
  • Горчица 15 Грамм
  • Соль 1 Грамм
  • Перец черный молотый 1 Грамм
  • Лимонный сок 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 250 Миллилитров

Количество порций 5

Калорийность

780 ккал

Калорийность

2 г

Белки

85 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Майонез "Провансаль"”

Майонез "Провансаль"

В чащу блендера поместите яичный желток. Некоторые источники утверждают, что можно использовать целое яйцо, но я беру только желток.

Майонез "Провансаль"

Добавьте соль, немного черного молотого перца, выдавите лимонный сок и добавьте немного горчицы. Взбейте массу до смены цвета. Цвет должен стать однородным и светлым, близким к белому.

Майонез "Провансаль"

Добавьте 1 ст. ложку растительного масла и снова взбейте в течение 30 секунд. Теперь снова добавьте 1 ст. ложку масла и снова взбейте 30 секунд. Так небольшими партиями подливайте растительное масло и взбивайте. Масса постепенно станет гуще и плотнее.

Майонез "Провансаль"

Подайте майонез "Провансаль" к столу. Хранить такой майонез можно в закрытом сосуде не более 2-3 суток.

Взято отсюда

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