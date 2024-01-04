Не знаю, кто как, но как бы я не сопротивлялась использованию в пищу майонеза, рано или поздно я все равно к нему возвращаюсь. Коль нет возможности его избежать, я буду его готовить самостоятельно.

Описание приготовления:

Как приготовить майонез "Провансаль", мы теперь знаем. Его можно использовать для заправки салатов, приготовления гренок или подавать как самостоятельное блюдо (соус) к картофелю фри.

Этот майонез получается намного более насыщенным по вкусу и густым по текстуре, чем магазинный.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Яйца / Майонез / Яичный желток

Блюдо: Соусы

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Желток 2 Штуки

Горчица 15 Грамм

Соль 1 Грамм

Перец черный молотый 1 Грамм

Лимонный сок 1 Чайная ложка

Растительное масло 250 Миллилитров

Количество порций 5

Калорийность

780 ккал

Калорийность

2 г

Белки

85 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Майонез "Провансаль"”

В чащу блендера поместите яичный желток. Некоторые источники утверждают, что можно использовать целое яйцо, но я беру только желток.

Добавьте соль, немного черного молотого перца, выдавите лимонный сок и добавьте немного горчицы. Взбейте массу до смены цвета. Цвет должен стать однородным и светлым, близким к белому.

Добавьте 1 ст. ложку растительного масла и снова взбейте в течение 30 секунд. Теперь снова добавьте 1 ст. ложку масла и снова взбейте 30 секунд. Так небольшими партиями подливайте растительное масло и взбивайте. Масса постепенно станет гуще и плотнее.

Подайте майонез "Провансаль" к столу. Хранить такой майонез можно в закрытом сосуде не более 2-3 суток.



Взято отсюда