Не знаю, кто как, но как бы я не сопротивлялась использованию в пищу майонеза, рано или поздно я все равно к нему возвращаюсь. Коль нет возможности его избежать, я буду его готовить самостоятельно.
Описание приготовления:
Как приготовить майонез "Провансаль", мы теперь знаем. Его можно использовать для заправки салатов, приготовления гренок или подавать как самостоятельное блюдо (соус) к картофелю фри.
Этот майонез получается намного более насыщенным по вкусу и густым по текстуре, чем магазинный.
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Яйца / Майонез / Яичный желток
Блюдо: Соусы
География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Желток 2 Штуки
- Горчица 15 Грамм
- Соль 1 Грамм
- Перец черный молотый 1 Грамм
- Лимонный сок 1 Чайная ложка
- Растительное масло 250 Миллилитров
Количество порций 5
Калорийность
780 ккал
Калорийность
2 г
Белки
85 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Майонез "Провансаль"”
В чащу блендера поместите яичный желток. Некоторые источники утверждают, что можно использовать целое яйцо, но я беру только желток.
Добавьте соль, немного черного молотого перца, выдавите лимонный сок и добавьте немного горчицы. Взбейте массу до смены цвета. Цвет должен стать однородным и светлым, близким к белому.
Добавьте 1 ст. ложку растительного масла и снова взбейте в течение 30 секунд. Теперь снова добавьте 1 ст. ложку масла и снова взбейте 30 секунд. Так небольшими партиями подливайте растительное масло и взбивайте. Масса постепенно станет гуще и плотнее.
Подайте майонез "Провансаль" к столу. Хранить такой майонез можно в закрытом сосуде не более 2-3 суток.
Взято отсюда