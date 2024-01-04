Макароны с фаршем – достаточно обыденное блюдо в нашем меню, но если добавить к нему французский соус бешамель, то вы получите изысканный ужин. Попробуйте мой рецептик, не пожалеете!
Описание приготовления:
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Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Молочные продукты / Макароны / Фарш
Блюдо: Соусы / Соус Бешамель
География кухни: Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Вермишель 450 Грамм
- Фарш мясной 250 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук 1 Штука
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Молоко 250 Миллилитров
- Мука 45 Грамм
- Масло сливочное 45 Грамм
- Лук 1 Штука (для соуса)
- Лавровый лист 1 Штука
- Соль 1 По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
241 ккал
Калорийность
5 г
Белки
13 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Макароны с фаршем под соусом бешамель”
Почистите, измельчите и запассеруйте на растительном масле овощи. Добавьте к ним фарш, обжаривайте все в течении 5 минут.
Отварите вермишель согласно инструкции на упаковке, после этого обязательно откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся ненужная жидкость. Добавьте фарш к вермишели, перемешайте.
В подогретое молоко положите половинку луковицы и лавровый лист. Доведите до кипения, а затем снимите с огня и дайте "настояться" в течение 10 минут. Выньте лук и лавровый лист.
В сотейнике растопите масло, доведите до кипения. Добавьте муку — и кипятите в течение минуты, непрерывно помешивая.
Уменьшите огонь, тонкой струйкой влейте молоко, не переставайте помешивать. Через несколько минут соус начинает густеть. Посолите и поперчите его по вкусу и снимите с огня.
Приятного аппетита!
Взято отсюда