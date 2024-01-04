Макароны с фаршем – достаточно обыденное блюдо в нашем меню, но если добавить к нему французский соус бешамель, то вы получите изысканный ужин. Попробуйте мой рецептик, не пожалеете!

Описание приготовления:

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Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Молочные продукты / Макароны / Фарш

Блюдо: Соусы / Соус Бешамель

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

Вермишель 450 Грамм

Фарш мясной 250 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук 1 Штука

Масло растительное 2 Ст. ложки

Молоко 250 Миллилитров

Мука 45 Грамм

Масло сливочное 45 Грамм

Лук 1 Штука (для соуса)

Лавровый лист 1 Штука

Соль 1 По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

241 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Макароны с фаршем под соусом бешамель”

Почистите, измельчите и запассеруйте на растительном масле овощи. Добавьте к ним фарш, обжаривайте все в течении 5 минут.

Отварите вермишель согласно инструкции на упаковке, после этого обязательно откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся ненужная жидкость. Добавьте фарш к вермишели, перемешайте.

В подогретое молоко положите половинку луковицы и лавровый лист. Доведите до кипения, а затем снимите с огня и дайте "настояться" в течение 10 минут. Выньте лук и лавровый лист.

В сотейнике растопите масло, доведите до кипения. Добавьте муку — и кипятите в течение минуты, непрерывно помешивая.

Уменьшите огонь, тонкой струйкой влейте молоко, не переставайте помешивать. Через несколько минут соус начинает густеть. Посолите и поперчите его по вкусу и снимите с огня.

Приятного аппетита!



Взято отсюда