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Макароны с фаршем под соусом бешамель

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Макароны с фаршем под соусом бешамель

Макароны с фаршем – достаточно обыденное блюдо в нашем меню, но если добавить к нему французский соус бешамель, то вы получите изысканный ужин. Попробуйте мой рецептик, не пожалеете!

Описание приготовления:

Запишите себе в кулинарную книгу, как приготовить макароны с фаршем под соусом бешамель. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких вкусными блюдами.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Молочные продукты / Макароны / Фарш

Блюдо: Соусы / Соус Бешамель

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Вермишель 450 Грамм
  • Фарш мясной 250 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Лук 1 Штука
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Молоко 250 Миллилитров
  • Мука 45 Грамм
  • Масло сливочное 45 Грамм
  • Лук 1 Штука (для соуса)
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Соль 1 По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

241 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Макароны с фаршем под соусом бешамель”

Макароны с фаршем под соусом бешамель

Почистите, измельчите и запассеруйте на растительном масле овощи. Добавьте к ним фарш, обжаривайте все в течении 5 минут.

Макароны с фаршем под соусом бешамель

Отварите вермишель согласно инструкции на упаковке, после этого обязательно откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся ненужная жидкость. Добавьте фарш к вермишели, перемешайте.

Макароны с фаршем под соусом бешамель

В подогретое молоко положите половинку луковицы и лавровый лист. Доведите до кипения, а затем снимите с огня и дайте "настояться" в течение 10 минут. Выньте лук и лавровый лист.

Макароны с фаршем под соусом бешамель

В сотейнике растопите масло, доведите до кипения. Добавьте муку — и кипятите в течение минуты, непрерывно помешивая.

Макароны с фаршем под соусом бешамель

Уменьшите огонь, тонкой струйкой влейте молоко, не переставайте помешивать. Через несколько минут соус начинает густеть. Посолите и поперчите его по вкусу и снимите с огня.

Макароны с фаршем под соусом бешамель

Приятного аппетита!

Взято отсюда

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