Делюсь своим любимым рецептом маринада для грибов! Он готовится легко, делает грибы в меру солеными и в меру кисловатыми. Попробуйте — и убедитесь сами!
Описание приготовления:
Такой маринад для грибов в домашних условиях готовится легко и просто. Важно учесть, что количество ингредиентов я указала в пропорции на один литр. То есть, если грибов у вас на порядок больше и вы знаете, что литра воды вам не хватит, количество ингредиентов увеличивайте, но не меняйте пропорции. Желаю вам удачи!
Основной ингредиент: Грибы
Блюдо: Заготовки / Маринование / Соусы / Маринады
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Соль 4 Ст. ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Уксус 9% 8 Ст. ложек
- Лавровый лист 2 Штуки
- Перец горошком 5 Штук (советую ассорти )
Количество порций 3
Калорийность
38 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Маринад для грибов”
1. Воду ставим на огонь, растворяем в ней соль и сахар, добавим специи. Когда закипит, вливаем уксус, перемешаем и снимаем с огня.
2. Когда маринад чуть остынет, в эту же кастрюлю складываем предварительно подготовленные грибы (если у вас грибы лесные, проварите их перед этим) и держим на маленьком огне 15 минут, снимая пену по необходимости.
3. Раскладываем грибы по стерильным баночкам, закатываем на зиму!
4. Зимой дополняем соусами, зеленью и прочими вкусностями и подаем к столу!
Взято отсюда