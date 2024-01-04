Делюсь своим любимым рецептом маринада для грибов! Он готовится легко, делает грибы в меру солеными и в меру кисловатыми. Попробуйте — и убедитесь сами!

Описание приготовления:

Такой маринад для грибов в домашних условиях готовится легко и просто. Важно учесть, что количество ингредиентов я указала в пропорции на один литр. То есть, если грибов у вас на порядок больше и вы знаете, что литра воды вам не хватит, количество ингредиентов увеличивайте, но не меняйте пропорции. Желаю вам удачи!

Основной ингредиент: Грибы

Блюдо: Заготовки / Маринование / Соусы / Маринады

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Соль 4 Ст. ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Уксус 9% 8 Ст. ложек

Лавровый лист 2 Штуки

Перец горошком 5 Штук (советую ассорти )

Количество порций 3

Калорийность

38 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Маринад для грибов”

1. Воду ставим на огонь, растворяем в ней соль и сахар, добавим специи. Когда закипит, вливаем уксус, перемешаем и снимаем с огня.

2. Когда маринад чуть остынет, в эту же кастрюлю складываем предварительно подготовленные грибы (если у вас грибы лесные, проварите их перед этим) и держим на маленьком огне 15 минут, снимая пену по необходимости.

3. Раскладываем грибы по стерильным баночкам, закатываем на зиму!

4. Зимой дополняем соусами, зеленью и прочими вкусностями и подаем к столу!



Взято отсюда