Чтобы филе индейки всегда получалось вкусным и сочным, его нужно правильно замариновать. Для этого идеально подойдет лимонный сок, растительное масло и пряности.

Описание приготовления:

Филе индейки я люблю больше, чем куриное филе, оно имеет более плотную текстуру и менее яркий вкус, но при этом лучше впитывает сторонние ароматы. Поэтому такими вкусными получаются блюда из филе индейки, маринованного в различных соусах и маринадах, запеченных с ароматными овощами. Сегодня предлагаю рецепт, как приготовить маринад для индейки с использованием лимонного сока и ароматных пряностей.

Назначение: Недорого / На скорую руку

Блюдо: Соусы / Маринады

Состав / Ингредиенты:

Лимонный сок 2 Ст. ложки

Подсолнечное масло 20 Миллилитров

Специи 1 Чайная ложка

Соль 0,5 Чайных ложки

Филе индейки 150 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

239 ккал

Калорийность

10 г

Белки

21 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Маринад для индейки”

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Для маринада советую использовать такие специи: перец черный душистый, паприка красная, чеснок, семена горчицы, перец белый, имбирь, лук репчатый, куркума, томаты сушеные, лавровый лист, перец красный, петрушка, укроп. Можете взять готовую смесь или же использовать специи по отдельности, добавляя необходимое их количество.

Смешайте пряности, подсолнечное (или оливковое) масло и свежевыжатый лимонный сок. Добавьте соль, хорошо все перемешайте.

Порежьте филе индейки на небольшие кусочки и сложите в маринад. Мясо должно плавать в маринаде, а не просто быть смазанным им.

Обжарьте филе индейки на сковороде или запеките в духовке. Подавайте с гарниром или в качестве закуски. Приятного аппетита!



Взято отсюда