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Маринад для курицы из пива

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Маринад для курицы из пива

Рецепт, как приготовить маринад для курицы из пива, применим для любых частей курицы, будь то голени, бедрышки или крылышки. Изюминка этого маринада как раз в пиве, который придает пикантную изюминку.

Описание приготовления:

В этом рецепте главным является не приготовление самих голеней, а оригинальный маринад, который украшает вкус курицы и придает ему необычности и приятную изюминку. Курицу в таком маринаде можно приготовить в духовке, на сковороде, на гриле и даже на костре. В любом случае получится вкусно и оригинально!

Блюдо: Соусы / Маринады

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Пиво 200 Миллилитров
  • Дижонская горчица 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Паприка 1 Чайная ложка
  • Орегано 1/2 Чайных ложки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Лавровый лист 1-2 Штук
  • Куриные голени 400 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

149 ккал

Калорийность

12 г

Белки

10 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Маринад для курицы из пива”

Маринад для курицы из пива

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Пиво можно использовать любое, но обратите внимание, что при использовании темного пива будет присутствовать легкая горчинка в готовом блюде.

Маринад для курицы из пива

Сам маринад приготовить очень просто – смешайте пиво, дижонскую горчицу, соль, паприку, орегано, выдавите несколько зубчиков чеснока и положите лавровый листик. Все это перемешайте, чтобы ароматы смешались.

Маринад для курицы из пива

Теперь положите в маринад куриные голени, которые необходимо предварительно промыть и обсушить. Сверху затяните миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа. Конечно же, лучше оставить голени мариноваться на всю ночь, тогда их вкус будет более ярким и выраженным.

Маринад для курицы из пива

Маринованные голени переложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Запекайте в духовке до готовности (примерно 30 минут при температуре 180 градусов).

Маринад для курицы из пива

Куриные голени в маринаде из пива готовы. Кушайте с удовольствием!

Взято отсюда

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