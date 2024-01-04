Куриные крылышки прекрасно сочетаются со многими специями, травами и маринадами. Один из самых моих любимых – домашний майонез, карри и прованские травы. Крылышки получаются нежными и ароматными!

Описание приготовления:

Для маринада важен лук, он не только будет красиво выглядеть между кусочками крылышек, но и придаст вкус маринаду и мясу. После того, как нанизаны крылышки на шампура, оставшийся маринад не выливайте, поливайте им мясо во время жарки. Удачи!

Назначение: На природу / Недорого

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные крылышки

Блюдо: Соусы / Маринады

Состав / Ингредиенты:

Майонез 100 Грамм

Лук репчатый 4-7 Штук

Паприка 0,5 Чайных ложки

Карри 0,5 Чайных ложки

Прованские травы 0,5 Чайных ложки (с кусочками сушеного чеснока и паприки)

Яблочный уксус 1 Ст. ложка

Количество порций 8

Калорийность

123 ккал

Калорийность

10 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Маринад для куриных крылышек”

Количество маринада получается примерно на 2 кг. крылышек. Майонез у меня домашний, на крайний случай можно использовать и магазинный, но тогда не кладите уксус, он и так будет достаточно кислым.

Соедините майонез с уксусом и специями. Соль регулируйте на свой вкус, я специально сделала маринад соленым, чтобы больше соль не добавлять.

Перемешайте все как следует. И пусть постоит пока.

Очистите лук, порежьте его не тонко, кольцами.

Замаринуйте крылышки с луком в маринаде. Лук тоже даст сок и вкус крылышкам. Через 2-3 часа минимум мясо можно будет жарить.



Взято отсюда