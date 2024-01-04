Куриные крылышки прекрасно сочетаются со многими специями, травами и маринадами. Один из самых моих любимых – домашний майонез, карри и прованские травы. Крылышки получаются нежными и ароматными!
Описание приготовления:
Для маринада важен лук, он не только будет красиво выглядеть между кусочками крылышек, но и придаст вкус маринаду и мясу. После того, как нанизаны крылышки на шампура, оставшийся маринад не выливайте, поливайте им мясо во время жарки. Удачи!
Назначение: На природу / Недорого
Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные крылышки
Блюдо: Соусы / Маринады
Состав / Ингредиенты:
- Майонез 100 Грамм
- Лук репчатый 4-7 Штук
- Паприка 0,5 Чайных ложки
- Карри 0,5 Чайных ложки
- Прованские травы 0,5 Чайных ложки (с кусочками сушеного чеснока и паприки)
- Яблочный уксус 1 Ст. ложка
Количество порций 8
Калорийность
123 ккал
Калорийность
10 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Маринад для куриных крылышек”
Количество маринада получается примерно на 2 кг. крылышек. Майонез у меня домашний, на крайний случай можно использовать и магазинный, но тогда не кладите уксус, он и так будет достаточно кислым.
Соедините майонез с уксусом и специями. Соль регулируйте на свой вкус, я специально сделала маринад соленым, чтобы больше соль не добавлять.
Перемешайте все как следует. И пусть постоит пока.
Очистите лук, порежьте его не тонко, кольцами.
Замаринуйте крылышки с луком в маринаде. Лук тоже даст сок и вкус крылышкам. Через 2-3 часа минимум мясо можно будет жарить.
Взято отсюда