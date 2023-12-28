Если вы ищите интересный маринад для ребрышек в духовке, то предлагаю вам попробовать этот рецепт. Простой и безумно вкусный, он подойдет как для свиных, так и для бараньих ребер.

Описание приготовления:

Рецепт приготовления маринада для ребрышек в духовке достаточно простой, вы сами можете в этом убедиться. Ребрышки советую выбирать достаточно жирные – в процессе запекания лишний жир вытопится, а сами ребрышки останутся очень сочными. Большую роль в приготовлении вкусных ребрышек играет именно маринад. Посмотрите только, какими красивыми, глянцевыми получились у меня ребрышки. К слову, порезать ребра на куски можно перед запеканием, и смазать каждый кусочек соусом, но я люблю запекать ребра целым куском. Так получается сочнее.

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ребрышки

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Маринады

Состав / Ингредиенты:

Свиные ребра 500 Грамм

Соевый соус 30 Миллилитров

Мед 1 Ст. ложка

Кетчуп 1 Ст. ложка

Горчица 1-1,5 Ст. ложки

Перец черный молотый По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

295 ккал

Калорийность

13 г

Белки

25 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Маринад для ребрышек в духовке”

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Смешайте ингредиенты для соуса – соевый соус, мед, горчицу, кетчуп. К слову, количество каждого ингредиента можно варьировать по своему вкусу, если любите более сладковатый соус, добавьте больше меда (я так и делаю), если любите более острый – больше горчицы. Хорошо перемешайте соус до однородности.

Свиные ребра целым куском положите в форму для запекания, натрите солью и перцем и оставьте минимум на 15 минут. Пусть мясо напитается ароматом перца.

Теперь смажьте кусок мяса подготовленным соусом.

Накройте форму для запекания фольгой и отправьте в духовку, разогретую до градусов на 30 минут.

Затем фольгу снимите, мясо еще раз смажьте соусом и снова запекайте при той же температуре еще 20-30 минут (до готовности мяса). За 10 минут до готовности смажьте мясо еще раз, чтобы получилась глянцевая красивая корочка.

Свиные ребрышки в ароматном маринаде готовы. Приятного аппетита!



Взято отсюда