Маринад для шашлыка из свинины с кефиром – это гармоничный союз мяса и молочого продукта. Кефир выполняет сразу две функции: делает мясо очень мягким и придает ему просто превосходный аромат.
Описание приготовления:
Маринад для шашлыка из свинины с кефиром многим любим, потому что кефир делает мясо очень мягким, нежным и сочным. В этом маринаде можно готовить практически любое мясо. Обычно я использую кефир пожирнее, с комочками, не менее 3,2% жирности. Мясо с ним получается ну очень вкусным, при жарке кефир не стекает с мяса, образовывая вкусную корочку. Кроме кефира в маринад входят классические продукты: соль, перец и, конечно же, репчатый лук. Именно он придает мясу пикантные вкусовые нотки. В сезон шашлыка соверую попробовать мой рецепт, как приготовить маринад для шашлыка из свинины с кефиром. Уверена: вы останетесь довольны и сыты.
Назначение: На природу / На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Молочные продукты / Кефир / Свиная вырезка
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Шашлык / Маринады
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 600 Грамм (ошеек)
- Кефир 300 Грамм (3,2% жирности)
- Лук репчатый 3 Штуки
- Соль 1 Чайная ложка
- Перец душистый молотый 2-3 Щепоток
Количество порций 2
Калорийность
145 ккал
Калорийность
12 г
Белки
6 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Маринад для шашлыка из свинины с кефиром”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Свининку можно брать любую, но самым вкусным получится шашлык из ошейка.
Порежьте мясо кусочками примерно 4 на 4 см.
Лук порежьте полукольцами и добавьте к мясу, хорошо перемешайте, чтобы распределить лук.
Добавьте соль, перец и кефир. Перемешайте и отправьте мясо в холодильник на 2-3 часа. За это время начинайте подготавливать мангал.
Мясо наденьте на шампура и отправьте на горячие угли. Жарьте шашлык до готовности.
Шашлык готов, приятного вам аппетита и времяпроваждения на природе!
Взято отсюда