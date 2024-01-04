Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром – это гармоничный союз мяса и молочого продукта. Кефир выполняет сразу две функции: делает мясо очень мягким и придает ему просто превосходный аромат.

Описание приготовления:

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром многим любим, потому что кефир делает мясо очень мягким, нежным и сочным. В этом маринаде можно готовить практически любое мясо. Обычно я использую кефир пожирнее, с комочками, не менее 3,2% жирности. Мясо с ним получается ну очень вкусным, при жарке кефир не стекает с мяса, образовывая вкусную корочку. Кроме кефира в маринад входят классические продукты: соль, перец и, конечно же, репчатый лук. Именно он придает мясу пикантные вкусовые нотки. В сезон шашлыка соверую попробовать мой рецепт, как приготовить маринад для шашлыка из свинины с кефиром. Уверена: вы останетесь довольны и сыты.

Назначение: На природу / На праздничный стол

Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Молочные продукты / Кефир / Свиная вырезка

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Шашлык / Маринады

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 600 Грамм (ошеек)
  • Кефир 300 Грамм (3,2% жирности)
  • Лук репчатый 3 Штуки
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Перец душистый молотый 2-3 Щепоток

Количество порций 2

Калорийность

145 ккал

Калорийность

12 г

Белки

6 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Маринад для шашлыка из свинины с кефиром”

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Свининку можно брать любую, но самым вкусным получится шашлык из ошейка.

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром

Порежьте мясо кусочками примерно 4 на 4 см.

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром

Лук порежьте полукольцами и добавьте к мясу, хорошо перемешайте, чтобы распределить лук.

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром

Добавьте соль, перец и кефир. Перемешайте и отправьте мясо в холодильник на 2-3 часа. За это время начинайте подготавливать мангал.

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром

Мясо наденьте на шампура и отправьте на горячие угли. Жарьте шашлык до готовности.

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром

Шашлык готов, приятного вам аппетита и времяпроваждения на природе!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Интересное

Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

04.01.2024

 Интересное

День 679-й. Самое важное к утру 4 января

04.01.2024

 Интересное

Пошел на остров и исчез. В Красноярске продолжаются поиски баскетболиста из барнаульского клуба

04.01.2024

 Закуски

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

04.01.2024

 Закуски

Сырники по Дюкану

04.01.2024

 Закуски

Аджика украинская на зиму

04.01.2024

 Закуски

Чипсы на сковороде

04.01.2024

 Закуски

Карпаччо из курицы

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix