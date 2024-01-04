Маринад для шашлыка из свинины с кефиром – это гармоничный союз мяса и молочого продукта. Кефир выполняет сразу две функции: делает мясо очень мягким и придает ему просто превосходный аромат.

Описание приготовления:

Маринад для шашлыка из свинины с кефиром многим любим, потому что кефир делает мясо очень мягким, нежным и сочным. В этом маринаде можно готовить практически любое мясо. Обычно я использую кефир пожирнее, с комочками, не менее 3,2% жирности. Мясо с ним получается ну очень вкусным, при жарке кефир не стекает с мяса, образовывая вкусную корочку. Кроме кефира в маринад входят классические продукты: соль, перец и, конечно же, репчатый лук. Именно он придает мясу пикантные вкусовые нотки. В сезон шашлыка соверую попробовать мой рецепт, как приготовить маринад для шашлыка из свинины с кефиром. Уверена: вы останетесь довольны и сыты.

Назначение: На природу / На праздничный стол

Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Молочные продукты / Кефир / Свиная вырезка

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Шашлык / Маринады

Состав / Ингредиенты:

Свинина 600 Грамм (ошеек)

Кефир 300 Грамм (3,2% жирности)

Лук репчатый 3 Штуки

Соль 1 Чайная ложка

Перец душистый молотый 2-3 Щепоток

Количество порций 2

Калорийность

145 ккал

Калорийность

12 г

Белки

6 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Маринад для шашлыка из свинины с кефиром”

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Свининку можно брать любую, но самым вкусным получится шашлык из ошейка.

Порежьте мясо кусочками примерно 4 на 4 см.

Лук порежьте полукольцами и добавьте к мясу, хорошо перемешайте, чтобы распределить лук.

Добавьте соль, перец и кефир. Перемешайте и отправьте мясо в холодильник на 2-3 часа. За это время начинайте подготавливать мангал.

Мясо наденьте на шампура и отправьте на горячие угли. Жарьте шашлык до готовности.

Шашлык готов, приятного вам аппетита и времяпроваждения на природе!



Взято отсюда