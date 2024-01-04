Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Минтай в сметанном соусе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Минтай в сметанном соусе

Если вы любите рыбку и ищете новые, интересные рецепты ее приготовления, тогда обязательно присмотритесь к этому – минтай в сметанном соусе с овощами.

Описание приготовления:

Вкусное и сытное блюдо, которое с удовольствием едят не только взрослые, но и дети – это минтай в сметанном соусе.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай / Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Минтай 5-6 Штук
  • Морковь 2 Штуки
  • Луковица 1 Штука
  • Сметана 200-250 Грамм
  • Сыр 100 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец 1 Щепотка
  • Растительное масло 1-2 Ст. ложек

Количество порций 6

Калорийность

220 ккал

Калорийность

5 г

Белки

20 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Минтай в сметанном соусе”

Минтай в сметанном соусе

1. Как сделать минтай в сметанном соусе? Все довольно просто. Для начала необходимо заняться приготовлением заправки. Сперва нужно вымыть и очистить морковь. Натереть на средней терке.

Минтай в сметанном соусе

2. Луковицу очистить и нарезать мелкими кубиками.

Минтай в сметанном соусе

3. На сковороду налить немного растительного масла и хорошо разогреть. Отправить туда сначала лук, а когда он станет прозрачным добавить на сковороду морковь. Жарить на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.

Минтай в сметанном соусе

4. Тем временем вымыть, просушить и очистить рыбу.

Минтай в сметанном соусе

5. Удалить кожу и кости, оставив только филе. Затем нарезать рыбу мелкими кубиками.

Минтай в сметанном соусе

6. К обжаренным овощам добавить сметану.

Минтай в сметанном соусе

7. Довести до кипения, посолить и поперчить по вкусу. Теперь сметанный соус можно снимать с огня.

Минтай в сметанном соусе

8. На дно жаропрочной формы выложить нарезанную рыбу. Посолить, поперчить и приправить специями по вкусу.

Минтай в сметанном соусе

9. Сверху рыбы выложить сметанный соус.

Минтай в сметанном соусе

10. Сыр натереть на средней или мелкой терке. Засыпать сверху и отправить в хорошо разогретую духовку.

Минтай в сметанном соусе

11. Через 25-35 минут минтай в сметанном соусе в домашних условиях будет готов и его можно сразу подавать к столу. При желании сверху можно украсить свежей зеленью.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Соусы

Соус «Краснодарский»

04.01.2024

 Соусы

Армянский соус к шашлыку

04.01.2024

 Соусы

Красный мясной соус

04.01.2024

 Соусы

Соус “Баже”

04.01.2024

 Соусы

Домашняя соленая карамель

04.01.2024

 Соусы

Маринад для курицы из пива

04.01.2024

 Соусы

Пряное апельсиновое масло

04.01.2024

 Соусы

Белый соус для рыбных блюд

04.01.2024

 Соусы

Креветки в соевом соусе

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix