Если вы любите рыбку и ищете новые, интересные рецепты ее приготовления, тогда обязательно присмотритесь к этому – минтай в сметанном соусе с овощами.

Описание приготовления:

Вкусное и сытное блюдо, которое с удовольствием едят не только взрослые, но и дети – это минтай в сметанном соусе.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай / Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

Минтай 5-6 Штук

Морковь 2 Штуки

Луковица 1 Штука

Сметана 200-250 Грамм

Сыр 100 Грамм

Соль 1 Щепотка

Перец 1 Щепотка

Растительное масло 1-2 Ст. ложек

Количество порций 6

Калорийность

220 ккал

Калорийность

5 г

Белки

20 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Минтай в сметанном соусе”

1. Как сделать минтай в сметанном соусе? Все довольно просто. Для начала необходимо заняться приготовлением заправки. Сперва нужно вымыть и очистить морковь. Натереть на средней терке.

2. Луковицу очистить и нарезать мелкими кубиками.

3. На сковороду налить немного растительного масла и хорошо разогреть. Отправить туда сначала лук, а когда он станет прозрачным добавить на сковороду морковь. Жарить на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.

4. Тем временем вымыть, просушить и очистить рыбу.

5. Удалить кожу и кости, оставив только филе. Затем нарезать рыбу мелкими кубиками.

6. К обжаренным овощам добавить сметану.

7. Довести до кипения, посолить и поперчить по вкусу. Теперь сметанный соус можно снимать с огня.

8. На дно жаропрочной формы выложить нарезанную рыбу. Посолить, поперчить и приправить специями по вкусу.

9. Сверху рыбы выложить сметанный соус.

10. Сыр натереть на средней или мелкой терке. Засыпать сверху и отправить в хорошо разогретую духовку.

11. Через 25-35 минут минтай в сметанном соусе в домашних условиях будет готов и его можно сразу подавать к столу. При желании сверху можно украсить свежей зеленью.



Взято отсюда