Если вы любите рыбку и ищете новые, интересные рецепты ее приготовления, тогда обязательно присмотритесь к этому – минтай в сметанном соусе с овощами.
Описание приготовления:
Вкусное и сытное блюдо, которое с удовольствием едят не только взрослые, но и дети – это минтай в сметанном соусе.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай / Молочные продукты / Сметана
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус
Состав / Ингредиенты:
- Минтай 5-6 Штук
- Морковь 2 Штуки
- Луковица 1 Штука
- Сметана 200-250 Грамм
- Сыр 100 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Перец 1 Щепотка
- Растительное масло 1-2 Ст. ложек
Количество порций 6
Калорийность
220 ккал
Калорийность
5 г
Белки
20 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Минтай в сметанном соусе”
1. Как сделать минтай в сметанном соусе? Все довольно просто. Для начала необходимо заняться приготовлением заправки. Сперва нужно вымыть и очистить морковь. Натереть на средней терке.
2. Луковицу очистить и нарезать мелкими кубиками.
3. На сковороду налить немного растительного масла и хорошо разогреть. Отправить туда сначала лук, а когда он станет прозрачным добавить на сковороду морковь. Жарить на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.
4. Тем временем вымыть, просушить и очистить рыбу.
5. Удалить кожу и кости, оставив только филе. Затем нарезать рыбу мелкими кубиками.
6. К обжаренным овощам добавить сметану.
7. Довести до кипения, посолить и поперчить по вкусу. Теперь сметанный соус можно снимать с огня.
8. На дно жаропрочной формы выложить нарезанную рыбу. Посолить, поперчить и приправить специями по вкусу.
9. Сверху рыбы выложить сметанный соус.
10. Сыр натереть на средней или мелкой терке. Засыпать сверху и отправить в хорошо разогретую духовку.
11. Через 25-35 минут минтай в сметанном соусе в домашних условиях будет готов и его можно сразу подавать к столу. При желании сверху можно украсить свежей зеленью.
Взято отсюда