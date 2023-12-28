Молочно-сырный соус можно приготовить когда блюдо, к которому вы собираетесь подать соус, уже на столе. Готовится он в считанные минуты. Больше всего такой соус подходит к пасте, овощам, чипсам.
Описание приготовления:
Молочно-сырный соус готовится на основе молока, масла, муки и сыра. При этом, сыра можно добавить сколько душе угодно. Главное – не переборщить. Перец в соус добавляйте на свое усмотрение.
Назначение: На обед / На ужин / Фуршет / На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сыр
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус сырный
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 2 Ст. ложки
- Мука 2 Ст. ложки
- Сыр тертый 5-6 Ст. ложек
- Молоко 1 Стакан
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Кайенский перец По вкусу
Количество порций 3
Как приготовить “Молочно-сырный соус”
1. В сотейнике или небольшой кастрюле растопите сливочное масло.
2. Когда масло разойдется, добавьте муку. Мешайте до однородной массы.
3. Помешивая, введите в сотейник молоко. Смесь должна загустеть.
4. В соус добавьте соль, перец и кайенский перец по вкусу. Перемешайте.
5. Добавьте тертый сыр по своему вкусу – можете больше, чем указано в ингредиентах. Помешивайте, пока масса не станет однородным соусом. Затем снимите с огня.
6. Перелейте молочно-сырный соус в соусницу и сразу подавайте. Приятного аппетита!
Взято отсюда