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Молочно-сырный соус

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Молочно-сырный соус

Молочно-сырный соус можно приготовить когда блюдо, к которому вы собираетесь подать соус, уже на столе. Готовится он в считанные минуты. Больше всего такой соус подходит к пасте, овощам, чипсам.

Описание приготовления:

Молочно-сырный соус готовится на основе молока, масла, муки и сыра. При этом, сыра можно добавить сколько душе угодно. Главное – не переборщить. Перец в соус добавляйте на свое усмотрение.

Назначение: На обед / На ужин / Фуршет / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сыр

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус сырный

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочное 2 Ст. ложки
  • Мука 2 Ст. ложки
  • Сыр тертый 5-6 Ст. ложек
  • Молоко 1 Стакан
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Кайенский перец По вкусу

Количество порций 3

Как приготовить “Молочно-сырный соус”

Молочно-сырный соус

1. В сотейнике или небольшой кастрюле растопите сливочное масло.

Молочно-сырный соус

2. Когда масло разойдется, добавьте муку. Мешайте до однородной массы.

Молочно-сырный соус

3. Помешивая, введите в сотейник молоко. Смесь должна загустеть.

Молочно-сырный соус

4. В соус добавьте соль, перец и кайенский перец по вкусу. Перемешайте.

Молочно-сырный соус

5. Добавьте тертый сыр по своему вкусу – можете больше, чем указано в ингредиентах. Помешивайте, пока масса не станет однородным соусом. Затем снимите с огня.

Молочно-сырный соус

6. Перелейте молочно-сырный соус в соусницу и сразу подавайте. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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