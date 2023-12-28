Молочно-сырный соус можно приготовить когда блюдо, к которому вы собираетесь подать соус, уже на столе. Готовится он в считанные минуты. Больше всего такой соус подходит к пасте, овощам, чипсам.

Описание приготовления:

Молочно-сырный соус готовится на основе молока, масла, муки и сыра. При этом, сыра можно добавить сколько душе угодно. Главное – не переборщить. Перец в соус добавляйте на свое усмотрение.

Назначение: На обед / На ужин / Фуршет / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сыр

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус сырный

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 2 Ст. ложки

Мука 2 Ст. ложки

Сыр тертый 5-6 Ст. ложек

Молоко 1 Стакан

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Кайенский перец По вкусу

Количество порций 3

Как приготовить “Молочно-сырный соус”

1. В сотейнике или небольшой кастрюле растопите сливочное масло.

2. Когда масло разойдется, добавьте муку. Мешайте до однородной массы.

3. Помешивая, введите в сотейник молоко. Смесь должна загустеть.

4. В соус добавьте соль, перец и кайенский перец по вкусу. Перемешайте.

5. Добавьте тертый сыр по своему вкусу – можете больше, чем указано в ингредиентах. Помешивайте, пока масса не станет однородным соусом. Затем снимите с огня.

6. Перелейте молочно-сырный соус в соусницу и сразу подавайте. Приятного аппетита!



Взято отсюда