Большинство рецептов супов-пюре и пасты начинаются с приготовления молочного соуса. На самом деле такой соус готовится крайне просто и легко. В нем – всего три ингредиента: молоко, масло и мука.
Описание приготовления:
Молочный соус подходит к мясу, рыбе, овощам. Он – универсальный и просто готовится. Консистенцию соуса можно регулировать, уменьшая количество муки.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Тесто / Мука / Сливочное масло
Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 2 Стакана
- Масло сливочное 175 Грамм
- Мука 140 Грамм
Количество порций 10
Как приготовить “Молочный соус”
1. Растопите сливочное масло в кастрюле на средне-быстром огне.
2. Постепенно, помешивая, введите просеянную муку.
3. Помешивайте и нагревайте, пока масса не станет густой и однородной.
4. Добавьте молоко, доведите до кипения. Перемешайте, соус должен быть однородным, без комочков.
5. Молочный соус готов! Смело добавляйте в блюда.
Взято отсюда