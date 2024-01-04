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Молочный соус

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Молочный соус

Большинство рецептов супов-пюре и пасты начинаются с приготовления молочного соуса. На самом деле такой соус готовится крайне просто и легко. В нем – всего три ингредиента: молоко, масло и мука.

Описание приготовления:

Молочный соус подходит к мясу, рыбе, овощам. Он – универсальный и просто готовится. Консистенцию соуса можно регулировать, уменьшая количество муки.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Тесто / Мука / Сливочное масло

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 2 Стакана
  • Масло сливочное 175 Грамм
  • Мука 140 Грамм

Количество порций 10

Как приготовить “Молочный соус”

Молочный соус

1. Растопите сливочное масло в кастрюле на средне-быстром огне.

Молочный соус

2. Постепенно, помешивая, введите просеянную муку.

Молочный соус

3. Помешивайте и нагревайте, пока масса не станет густой и однородной.

Молочный соус

4. Добавьте молоко, доведите до кипения. Перемешайте, соус должен быть однородным, без комочков.

Молочный соус

5. Молочный соус готов! Смело добавляйте в блюда.

Взято отсюда

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