Большинство рецептов супов-пюре и пасты начинаются с приготовления молочного соуса. На самом деле такой соус готовится крайне просто и легко. В нем – всего три ингредиента: молоко, масло и мука.

Описание приготовления:

Молочный соус подходит к мясу, рыбе, овощам. Он – универсальный и просто готовится. Консистенцию соуса можно регулировать, уменьшая количество муки.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Тесто / Мука / Сливочное масло

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Молоко 2 Стакана

Масло сливочное 175 Грамм

Мука 140 Грамм

Количество порций 10

Как приготовить “Молочный соус”

1. Растопите сливочное масло в кастрюле на средне-быстром огне.

2. Постепенно, помешивая, введите просеянную муку.

3. Помешивайте и нагревайте, пока масса не станет густой и однородной.

4. Добавьте молоко, доведите до кипения. Перемешайте, соус должен быть однородным, без комочков.

5. Молочный соус готов! Смело добавляйте в блюда.



Взято отсюда