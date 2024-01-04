Очень популярный соус во всех азиатских странах. Готовят его из сухого или свежего острого перца и подают преимущественно к мясным блюдам. Паста чили и в нашей стране стала популярной.

Описание приготовления:

Паста чили — незаменимый соус к мясным блюдам и закускам. Готовится он всего за один час из нескольких ингредиентов. После приготовления часть соуса можно подавать к столу, а часть закатать по баночкам. Только учитывайте его колоссальную остроту и для заготовок на зиму используйте маленькие баночки (я, например, закатываю его в баночки из под детского питания).

Смотрите, как приготовить пасту чили.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Острый перец

Блюдо: Соусы / Острый соус

География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Красный перец чили 300 Грамм

Чеснок 10 Зубчиков

Сахар 3 Ст. ложки

Уксус 9% 3 Ст. ложки

Душистый перец 3 Штуки

Соль 1 Ст. ложка

Количество порций 10

Калорийность

141 ккал

Калорийность

6 г

Белки

3 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Паста чили”

1. Этот рецепт приготовления пасты чили очень простой, понадобится нам минимальный набор продуктов. Для начала очищаем перец и чеснок.

2. Перец нужно очистить от перепонок и нарезать его вдоль.

3. Отправляем в блендер все ингредиенты и измельчаем до однородной пюреобразной массы.

4. В самом конце добавьте стручок перца, чтобы попадались небольшие кусочки.

5. Теперь отправляем все в емкость для тушения, добавляем соль, сахар и уксус и доводим до кипения, томим несколько минут на слабом огне.

6. После этого соус следует остудить и уже затем подавать к столу. Поскольку для его приготовления использовался уксус, то соус можно заготовить на зиму. Закатайте необходимую часть по маленьким емкостям и отправляйте зимовать в кладовую.



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