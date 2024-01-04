Очень популярный соус во всех азиатских странах. Готовят его из сухого или свежего острого перца и подают преимущественно к мясным блюдам. Паста чили и в нашей стране стала популярной.
Описание приготовления:
Паста чили — незаменимый соус к мясным блюдам и закускам. Готовится он всего за один час из нескольких ингредиентов. После приготовления часть соуса можно подавать к столу, а часть закатать по баночкам. Только учитывайте его колоссальную остроту и для заготовок на зиму используйте маленькие баночки (я, например, закатываю его в баночки из под детского питания).
Смотрите, как приготовить пасту чили.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Острый перец
Блюдо: Соусы / Острый соус
География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Красный перец чили 300 Грамм
- Чеснок 10 Зубчиков
- Сахар 3 Ст. ложки
- Уксус 9% 3 Ст. ложки
- Душистый перец 3 Штуки
- Соль 1 Ст. ложка
Количество порций 10
Калорийность
141 ккал
Калорийность
6 г
Белки
3 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Паста чили”
1. Этот рецепт приготовления пасты чили очень простой, понадобится нам минимальный набор продуктов. Для начала очищаем перец и чеснок.
2. Перец нужно очистить от перепонок и нарезать его вдоль.
3. Отправляем в блендер все ингредиенты и измельчаем до однородной пюреобразной массы.
4. В самом конце добавьте стручок перца, чтобы попадались небольшие кусочки.
5. Теперь отправляем все в емкость для тушения, добавляем соль, сахар и уксус и доводим до кипения, томим несколько минут на слабом огне.
6. После этого соус следует остудить и уже затем подавать к столу. Поскольку для его приготовления использовался уксус, то соус можно заготовить на зиму. Закатайте необходимую часть по маленьким емкостям и отправляйте зимовать в кладовую.
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