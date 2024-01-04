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Паста с фаршем и томатной пастой

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Паста с фаршем и томатной пастой

Вкуснейший и беспроигрышный вариант для ужина! Смотрите, как приготовить пасту с фаршем и томатной пастой быстро и вкусно! Получается вкусное и простое горячее блюдо для всей семьи.

Описание приготовления:

Для начала нужно обжарить фарш с луком, добавить томатную пасту и протушить до готовности. Подавайте порционно пасту с фаршем и томатом. Удачи!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Макароны / Фарш

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Паста / Томатная паста

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Паста 300 Грамм
  • Фарш свино-говяжий 400 Грамм
  • Лук 1-2 Штук
  • Томатная паста 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Орегано По вкусу
  • Растительное масло 4-5 Ст. ложек

Количество порций 4

Калорийность

265 ккал

Калорийность

5 г

Белки

14 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Паста с фаршем и томатной пастой”

Паста с фаршем и томатной пастой

Подготовьте ингредиенты. Поставьте воду для пасты закипать, посолите. Лук очистите от шелухи.

Паста с фаршем и томатной пастой

Порежьте лук мелко кубиками. Чем больше лука, тем вкуснее получится. Я положила две небольшие луковички.

Паста с фаршем и томатной пастой

Отправьте лук на сковороду, обжарьте его с растительным маслом до полуготовности.

Паста с фаршем и томатной пастой

Добавьте фарш к луку. Ложкой разбивайте крупные комочки, перемешивайте периодически и жарьте до готовности фарша. Соль и орегано добавьте по вкусу.

Паста с фаршем и томатной пастой

Пасту отварите, как сказано в инструкции на упаковке. Я варила так, 2 минуты при кипении среднем, а потом выключила огонь и дала настояться минут 5-7. Но не для любой пасты подходит такой способ варки.

Паста с фаршем и томатной пастой

Добавьте к фаршу с луком томатную пасту, перемешайте и протушите пару минут. Готово!

Паста с фаршем и томатной пастой

Разложите готовую пасту по тарелочкам.

Паста с фаршем и томатной пастой

Сверху щедро распределите жареный фарш с томатом. Посыпьте зеленью или луком зеленым, подайте к столу. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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