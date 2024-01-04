Вкуснейший и беспроигрышный вариант для ужина! Смотрите, как приготовить пасту с фаршем и томатной пастой быстро и вкусно! Получается вкусное и простое горячее блюдо для всей семьи.
Описание приготовления:
Для начала нужно обжарить фарш с луком, добавить томатную пасту и протушить до готовности. Подавайте порционно пасту с фаршем и томатом. Удачи!
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Макароны / Фарш
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Паста / Томатная паста
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Паста 300 Грамм
- Фарш свино-говяжий 400 Грамм
- Лук 1-2 Штук
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Орегано По вкусу
- Растительное масло 4-5 Ст. ложек
Количество порций 4
Калорийность
265 ккал
Калорийность
5 г
Белки
14 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Паста с фаршем и томатной пастой”
Подготовьте ингредиенты. Поставьте воду для пасты закипать, посолите. Лук очистите от шелухи.
Порежьте лук мелко кубиками. Чем больше лука, тем вкуснее получится. Я положила две небольшие луковички.
Отправьте лук на сковороду, обжарьте его с растительным маслом до полуготовности.
Добавьте фарш к луку. Ложкой разбивайте крупные комочки, перемешивайте периодически и жарьте до готовности фарша. Соль и орегано добавьте по вкусу.
Пасту отварите, как сказано в инструкции на упаковке. Я варила так, 2 минуты при кипении среднем, а потом выключила огонь и дала настояться минут 5-7. Но не для любой пасты подходит такой способ варки.
Добавьте к фаршу с луком томатную пасту, перемешайте и протушите пару минут. Готово!
Разложите готовую пасту по тарелочкам.
Сверху щедро распределите жареный фарш с томатом. Посыпьте зеленью или луком зеленым, подайте к столу. Приятного аппетита!
Взято отсюда