В песто из рукколы я добавляю грецкие орехи! Поверьте, получается потрясающе! Просто пальчики оближешь! Песто хорошо подходит для блюд из макарон и салатов. Также песто можно намазывать на тосты.
Описание приготовления:
Песто – это отличная альтернатива кетчупу или майонезу. Вы можете заправить им салат, украсить закуски и подать с тостами или гренками. В песто макают крекеры и кусочки овощей. Попробуйте это необычное песто из рукколы с грецкими орехами! Помните о том, что руккола – очень полезная зелень! А грецкие орехи улучшают мозговую активность. Пусть даже ваши соусы будут полезными. Предлагаю рецепт песто из рукколы с фото.
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Орехи / Грецкие орехи
Блюдо: Соусы / Песто Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Руккола 100 Грамм
- Грецкие орехи 3 Ст. ложки
- Оливковое масло 5 Ст. ложек
- Лимон 0,5 Штуки (Нам понадобится лимонный сок.)
- Мед 1 Ст. ложка
Количество порций 3
Калорийность
511 ккал
Калорийность
14 г
Белки
40 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Песто из рукколы”
Подготовьте все ингредиенты.
Выложите рукколу в блендер и выжмите туда же сок половины лимона.
Высыпьте в блендер грецкие орехи.
Вылейте оливковое масло.
И последним к ингредиентам для песто из рукколы мы добавляем мёд.
Хорошо измельчите все ингредиенты. Песто должно получится однородным без кусочков и комочков. Подавайте к столу с закусками, или в виде соуса в горячим блюдам.
Взято отсюда