Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Песто из рукколы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Песто из рукколы

В песто из рукколы я добавляю грецкие орехи! Поверьте, получается потрясающе! Просто пальчики оближешь! Песто хорошо подходит для блюд из макарон и салатов. Также песто можно намазывать на тосты.

Описание приготовления:

Песто – это отличная альтернатива кетчупу или майонезу. Вы можете заправить им салат, украсить закуски и подать с тостами или гренками. В песто макают крекеры и кусочки овощей. Попробуйте это необычное песто из рукколы с грецкими орехами! Помните о том, что руккола – очень полезная зелень! А грецкие орехи улучшают мозговую активность. Пусть даже ваши соусы будут полезными. Предлагаю рецепт песто из рукколы с фото.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Орехи / Грецкие орехи

Блюдо: Соусы / Песто Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Руккола 100 Грамм
  • Грецкие орехи 3 Ст. ложки
  • Оливковое масло 5 Ст. ложек
  • Лимон 0,5 Штуки (Нам понадобится лимонный сок.)
  • Мед 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

511 ккал

Калорийность

14 г

Белки

40 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Песто из рукколы”

Песто из рукколы

Подготовьте все ингредиенты.

Песто из рукколы

Выложите рукколу в блендер и выжмите туда же сок половины лимона.

Песто из рукколы

Высыпьте в блендер грецкие орехи.

Песто из рукколы

Вылейте оливковое масло.

Песто из рукколы

И последним к ингредиентам для песто из рукколы мы добавляем мёд.

Песто из рукколы

Хорошо измельчите все ингредиенты. Песто должно получится однородным без кусочков и комочков. Подавайте к столу с закусками, или в виде соуса в горячим блюдам.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Соусы

Соус «Краснодарский»

04.01.2024

 Соусы

Армянский соус к шашлыку

04.01.2024

 Соусы

Красный мясной соус

04.01.2024

 Соусы

Соус “Баже”

04.01.2024

 Соусы

Домашняя соленая карамель

04.01.2024

 Соусы

Маринад для курицы из пива

04.01.2024

 Соусы

Пряное апельсиновое масло

04.01.2024

 Соусы

Белый соус для рыбных блюд

04.01.2024

 Соусы

Креветки в соевом соусе

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix