В песто из рукколы я добавляю грецкие орехи! Поверьте, получается потрясающе! Просто пальчики оближешь! Песто хорошо подходит для блюд из макарон и салатов. Также песто можно намазывать на тосты.

Описание приготовления:

Песто – это отличная альтернатива кетчупу или майонезу. Вы можете заправить им салат, украсить закуски и подать с тостами или гренками. В песто макают крекеры и кусочки овощей. Попробуйте это необычное песто из рукколы с грецкими орехами! Помните о том, что руккола – очень полезная зелень! А грецкие орехи улучшают мозговую активность. Пусть даже ваши соусы будут полезными. Предлагаю рецепт песто из рукколы с фото.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Орехи / Грецкие орехи

Блюдо: Соусы / Песто Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Руккола 100 Грамм

Грецкие орехи 3 Ст. ложки

Оливковое масло 5 Ст. ложек

Лимон 0,5 Штуки (Нам понадобится лимонный сок.)

Мед 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

511 ккал

Калорийность

14 г

Белки

40 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Песто из рукколы”

Подготовьте все ингредиенты.

Выложите рукколу в блендер и выжмите туда же сок половины лимона.

Высыпьте в блендер грецкие орехи.

Вылейте оливковое масло.

И последним к ингредиентам для песто из рукколы мы добавляем мёд.

Хорошо измельчите все ингредиенты. Песто должно получится однородным без кусочков и комочков. Подавайте к столу с закусками, или в виде соуса в горячим блюдам.



Взято отсюда