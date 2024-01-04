При помощи подливы можно сделать любое горячее блюдо намного вкуснее и интереснее. Сегодня расскажу, как приготовить классическую подливу. Отличный вариант для любых гарниров!
Описание приготовления:
Сложного в этом рецепте ничего нет, а все ингредиенты доступны и наверняка найдутся на любой кухне. Такую подливку следует подавать исключительно в горячем виде, поэтому если вы приготовите её задолго до подачи к основным блюдам, непременно подогрейте её перед использованием. Для более насыщенного вкуса соуса, можно заменить растительное масло на сливочное, а вместо воды взять мясной бульон. Так же подойдут любые пряности по вкусу: гвоздика, паприка, острый перец чили и т.д.
Основной ингредиент: Овощи
Блюдо: Соусы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Мука 1 Ст. ложка
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
- Растительное масло 20 Миллилитров
- Вода 250-300 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
73 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Подлива классическая”
Подготовьте все ингредиенты.
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите тёртую морковь и нарезанный кубиками лук.
Обжарьте овощи до мягкости.
Добавьте томатную пасту и сахар.
Обжарьте всё вместе в течение пары минут и добавьте муку.
Перемешайте.
Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно перемешивая содержимое сковороды. Количество воды зависит от желаемого количества подливы. Добавьте соль и специи по вкусу.
Готовьте на небольшом огне около 5 минут, до загустения.
Подлива классическая готова. Подавать можно к мясу, птице, рыбе или любым гарнирам. Приятного аппетита!
Взято отсюда