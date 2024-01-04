При помощи подливы можно сделать любое горячее блюдо намного вкуснее и интереснее. Сегодня расскажу, как приготовить классическую подливу. Отличный вариант для любых гарниров!

Описание приготовления:

Сложного в этом рецепте ничего нет, а все ингредиенты доступны и наверняка найдутся на любой кухне. Такую подливку следует подавать исключительно в горячем виде, поэтому если вы приготовите её задолго до подачи к основным блюдам, непременно подогрейте её перед использованием. Для более насыщенного вкуса соуса, можно заменить растительное масло на сливочное, а вместо воды взять мясной бульон. Так же подойдут любые пряности по вкусу: гвоздика, паприка, острый перец чили и т.д.

Основной ингредиент: Овощи

Блюдо: Соусы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Мука 1 Ст. ложка

Томатная паста 2 Ст. ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Растительное масло 20 Миллилитров

Вода 250-300 Миллилитров

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

73 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Подлива классическая”

Подготовьте все ингредиенты.

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите тёртую морковь и нарезанный кубиками лук.

Обжарьте овощи до мягкости.

Добавьте томатную пасту и сахар.

Обжарьте всё вместе в течение пары минут и добавьте муку.

Перемешайте.

Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно перемешивая содержимое сковороды. Количество воды зависит от желаемого количества подливы. Добавьте соль и специи по вкусу.

Готовьте на небольшом огне около 5 минут, до загустения.

Подлива классическая готова. Подавать можно к мясу, птице, рыбе или любым гарнирам. Приятного аппетита!



Взято отсюда