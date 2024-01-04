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Подлива классическая

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Подлива классическая

При помощи подливы можно сделать любое горячее блюдо намного вкуснее и интереснее. Сегодня расскажу, как приготовить классическую подливу. Отличный вариант для любых гарниров!

Описание приготовления:

Сложного в этом рецепте ничего нет, а все ингредиенты доступны и наверняка найдутся на любой кухне. Такую подливку следует подавать исключительно в горячем виде, поэтому если вы приготовите её задолго до подачи к основным блюдам, непременно подогрейте её перед использованием. Для более насыщенного вкуса соуса, можно заменить растительное масло на сливочное, а вместо воды взять мясной бульон. Так же подойдут любые пряности по вкусу: гвоздика, паприка, острый перец чили и т.д.

Основной ингредиент: Овощи

Блюдо: Соусы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Томатная паста 2 Ст. ложки
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 20 Миллилитров
  • Вода 250-300 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

73 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Подлива классическая”

Подлива классическая

Подготовьте все ингредиенты.

Подлива классическая

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите тёртую морковь и нарезанный кубиками лук.

Подлива классическая

Обжарьте овощи до мягкости.

Подлива классическая

Добавьте томатную пасту и сахар.

Подлива классическая

Обжарьте всё вместе в течение пары минут и добавьте муку.

Подлива классическая

Перемешайте.

Подлива классическая

Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно перемешивая содержимое сковороды. Количество воды зависит от желаемого количества подливы. Добавьте соль и специи по вкусу.

Подлива классическая

Готовьте на небольшом огне около 5 минут, до загустения.

Подлива классическая

Подлива классическая готова. Подавать можно к мясу, птице, рыбе или любым гарнирам. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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