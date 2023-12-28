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Подливка к спагетти с фаршем

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Подливка к спагетти с фаршем

Подливка к спагетти с фаршем – блюдо, не требующее особой кулинарной сноровки или каких-то труднодоступных ингредиентов. Сделать его просто, как дважды два. Рассказываю, как.

Описание приготовления:

Спагетти – классная штука. Очень простое в приготовлении блюдо, которое никогда не надоедает, поскольку его можно постоянно подавать с самыми разными соусами и подливками. Сегодня я расскажу, как сделать подливку из фарша к спагетти – такое блюдо займет у вас не более получаса на приготовление, однако его вкус порадует всех ваших едоков. Удачи в приготовлении!

Назначение: На обед / На ужин / Обед за 30 минут

Основной ингредиент: Мясо / Фарш

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Спагетти / Подлива

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш 450 Грамм
  • Томатная паста 400 Миллилитров
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Лук 1 Штука
  • Зелень свежая По вкусу
  • Соль, перец По вкусу
  • Оливковое масло 2 Ст. ложки
  • Сыр 100 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

215 ккал

Калорийность

11 г

Белки

14 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Подливка к спагетти с фаршем”

Подливка к спагетти с фаршем

В кастрюлю наливаем достаточное количество воды для варки спагетти, ставим на огонь, доводим до кипения. Тем временем занимаемся подливкой.

Подливка к спагетти с фаршем

В подходящей для тушения подливки жаровне разогреваем оливковое масло.

Подливка к спагетти с фаршем

Кладем в жаровню фарш, обжариваем до легкого коричневого цвета.

Подливка к спагетти с фаршем

Добавляем мелко нарезанный лук, спустя пару минут – мелко нарубленный чеснок. Готовим 1-2 минуты, помешивая, на среднем огне.

Подливка к спагетти с фаршем

Теперь добавляем в жаровню томатную пасту и специи. Перемешиваем и тушим 15-20 минут на среднем огне под крышкой.

Подливка к спагетти с фаршем

Спагетти отвариваем в кипящей подсоленной воде столько, сколько указано на упаковке.

Подливка к спагетти с фаршем

Смешиваем спагетти с подливой, если надо – добавляем специи, соль, перец, свежую зелень. Посыпаем тертым сыром. Подаем немедленно.

Взято отсюда

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