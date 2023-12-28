Подливка к спагетти с фаршем – блюдо, не требующее особой кулинарной сноровки или каких-то труднодоступных ингредиентов. Сделать его просто, как дважды два. Рассказываю, как.
Описание приготовления:
Спагетти – классная штука. Очень простое в приготовлении блюдо, которое никогда не надоедает, поскольку его можно постоянно подавать с самыми разными соусами и подливками. Сегодня я расскажу, как сделать подливку из фарша к спагетти – такое блюдо займет у вас не более получаса на приготовление, однако его вкус порадует всех ваших едоков. Удачи в приготовлении!
Назначение: На обед / На ужин / Обед за 30 минут
Основной ингредиент: Мясо / Фарш
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Спагетти / Подлива
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 450 Грамм
- Томатная паста 400 Миллилитров
- Чеснок 4 Зубчика
- Лук 1 Штука
- Зелень свежая По вкусу
- Соль, перец По вкусу
- Оливковое масло 2 Ст. ложки
- Сыр 100 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
215 ккал
Калорийность
11 г
Белки
14 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Подливка к спагетти с фаршем”
В кастрюлю наливаем достаточное количество воды для варки спагетти, ставим на огонь, доводим до кипения. Тем временем занимаемся подливкой.
В подходящей для тушения подливки жаровне разогреваем оливковое масло.
Кладем в жаровню фарш, обжариваем до легкого коричневого цвета.
Добавляем мелко нарезанный лук, спустя пару минут – мелко нарубленный чеснок. Готовим 1-2 минуты, помешивая, на среднем огне.
Теперь добавляем в жаровню томатную пасту и специи. Перемешиваем и тушим 15-20 минут на среднем огне под крышкой.
Спагетти отвариваем в кипящей подсоленной воде столько, сколько указано на упаковке.
Смешиваем спагетти с подливой, если надо – добавляем специи, соль, перец, свежую зелень. Посыпаем тертым сыром. Подаем немедленно.
Взято отсюда