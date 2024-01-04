Со школьных времен мне нравится подливка к горячим блюдам, как в столовой. Мне кажется, она исправляла все погрешности школьных поваров. Сейчас и сам ее часто готовлю. Получается также вкусно.

Описание приготовления:

Подливку, как в столовой, я делаю с репчатым луком. Его, если желаете, можно и не добавлять. Без лука все делается по указанному ниже рецепту, опуская жарку лучка. Специй в подливку можете добавить больше, если желаете. Все зависит от блюда, которое будете заправлять подливкой. Чаще всего такой подливкой я облагораживаю котлеты или куриную отбивную. Подходит она и к картофельным блюдам.

Итак, как приготовить подливку, как в столовой?

1. Луковицу очистите и нарежьте мелкими кубиками.

2. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте нарезанный лук до мягкости.

3. Пока лук жарится, в отдельной мисочке в нескольких столовых ложках воды разведите муку. Размешайте веничком так, чтобы не было комочков.

4. К луку добавьте молоко и воду, доведите до кипения. Посолите, поперчите и перемешайте.

5. Как только жидкость в сковороде закипит, тонкой струйкой влейте разведенную водой муку. Вливая, постоянно помешивайте. Прогрейте еще пару минут до загустения.

Подливка, как в столовой готова!

Приятного аппетита!

Назначение: Недорого

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Подлива

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1/2 Стакана

Вода кипяченая 1/2 Стакана

Луковица 1/2 Штуки

Мука 1 Ст. ложка

Масло сливочное 40 Грамм

Соль – По вкусу

Перец черный – По вкусу

Количество порций 3



Взято отсюда