Со школьных времен мне нравится подливка к горячим блюдам, как в столовой. Мне кажется, она исправляла все погрешности школьных поваров. Сейчас и сам ее часто готовлю. Получается также вкусно.
Описание приготовления:
Подливку, как в столовой, я делаю с репчатым луком. Его, если желаете, можно и не добавлять. Без лука все делается по указанному ниже рецепту, опуская жарку лучка. Специй в подливку можете добавить больше, если желаете. Все зависит от блюда, которое будете заправлять подливкой. Чаще всего такой подливкой я облагораживаю котлеты или куриную отбивную. Подходит она и к картофельным блюдам.
Итак, как приготовить подливку, как в столовой?
1. Луковицу очистите и нарежьте мелкими кубиками.
2. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте нарезанный лук до мягкости.
3. Пока лук жарится, в отдельной мисочке в нескольких столовых ложках воды разведите муку. Размешайте веничком так, чтобы не было комочков.
4. К луку добавьте молоко и воду, доведите до кипения. Посолите, поперчите и перемешайте.
5. Как только жидкость в сковороде закипит, тонкой струйкой влейте разведенную водой муку. Вливая, постоянно помешивайте. Прогрейте еще пару минут до загустения.
Подливка, как в столовой готова!
Приятного аппетита!
Назначение: Недорого
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Подлива
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 1/2 Стакана
- Вода кипяченая 1/2 Стакана
- Луковица 1/2 Штуки
- Мука 1 Ст. ложка
- Масло сливочное 40 Грамм
- Соль – По вкусу
- Перец черный – По вкусу
Количество порций 3
Взято отсюда