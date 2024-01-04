Это масло имеет обворожительную нотку цитрусовых и корицы. Оно прекрасно разнообразит вкус ваших салатов и выпечки. Поэтому рекомендую заготовить.
Описание приготовления:
Пряное апельсиновое масло делается очень просто. Главное, чтобы была мультиварка с функциями установления температуры и времени. Мультиварку не закрывайте крышкой, чтобы конденсат не капал в масло. Это повлияет на его качество. Цедру с апельсинов легко снимать ножом для чистки овощей. Нужна только желтая часть, белая придаст горечь. Такое масло прекрасно подходит для заправки овощных и фруктовых салатов, для ароматизации теста и смазывания домашней выпечки.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин
Блюдо: Соусы / Заправки для салатов
Состав / Ингредиенты:
- Масло растительное 350 Миллилитров (рафинированное )
- Апельсин 2 Штуки (большие, с сочной коркой )
- Гвоздика 20 Штук (целая)
- Черный перец 5 Штук (горошком)
- Лавровый лист 3 Штуки
- Мускатный орех 1/4 Чайных ложки (молотый)
- Корица 1/4 Чайных ложки (молотая)
Количество порций 20
Калорийность
439 ккал
Калорийность
1 г
Белки
47 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Пряное апельсиновое масло”
Ингредиенты, которые вам понадобятся.
Тщательно вымойте апельсины щеткой и мылом, сполосните горячей водой.
Снимите цедру с апельсинов.
Все сложите в чашу блендера.
Выжмите из апельсина сок. Влейте к цедре и специям масло и 2 ст. л. сока. Пробейте все блендером.
Теперь перелейте полученную массу в чашу мультиварки. Установите режим "Мультиповар" с t=150 градусов и временем — 60 минут. Крышку не закрывайте.
Затем масло остудите, процедите через несколько слоев марли (в тарелочке то, что было специями).
Разлейте по сухим, чистым бутылкам и закройте.
Взято отсюда