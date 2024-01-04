Это масло имеет обворожительную нотку цитрусовых и корицы. Оно прекрасно разнообразит вкус ваших салатов и выпечки. Поэтому рекомендую заготовить.

Описание приготовления:

Пряное апельсиновое масло делается очень просто. Главное, чтобы была мультиварка с функциями установления температуры и времени. Мультиварку не закрывайте крышкой, чтобы конденсат не капал в масло. Это повлияет на его качество. Цедру с апельсинов легко снимать ножом для чистки овощей. Нужна только желтая часть, белая придаст горечь. Такое масло прекрасно подходит для заправки овощных и фруктовых салатов, для ароматизации теста и смазывания домашней выпечки.

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин

Блюдо: Соусы / Заправки для салатов

Состав / Ингредиенты:

Масло растительное 350 Миллилитров (рафинированное )

Апельсин 2 Штуки (большие, с сочной коркой )

Гвоздика 20 Штук (целая)

Черный перец 5 Штук (горошком)

Лавровый лист 3 Штуки

Мускатный орех 1/4 Чайных ложки (молотый)

Корица 1/4 Чайных ложки (молотая)

Количество порций 20

Калорийность

439 ккал

Калорийность

1 г

Белки

47 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Пряное апельсиновое масло”

Ингредиенты, которые вам понадобятся.

Тщательно вымойте апельсины щеткой и мылом, сполосните горячей водой.

Снимите цедру с апельсинов.

Все сложите в чашу блендера.

Выжмите из апельсина сок. Влейте к цедре и специям масло и 2 ст. л. сока. Пробейте все блендером.

Теперь перелейте полученную массу в чашу мультиварки. Установите режим "Мультиповар" с t=150 градусов и временем — 60 минут. Крышку не закрывайте.

Затем масло остудите, процедите через несколько слоев марли (в тарелочке то, что было специями).

Разлейте по сухим, чистым бутылкам и закройте.



Взято отсюда