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Пряное апельсиновое масло

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Пряное апельсиновое масло

Это масло имеет обворожительную нотку цитрусовых и корицы. Оно прекрасно разнообразит вкус ваших салатов и выпечки. Поэтому рекомендую заготовить.

Описание приготовления:

Пряное апельсиновое масло делается очень просто. Главное, чтобы была мультиварка с функциями установления температуры и времени. Мультиварку не закрывайте крышкой, чтобы конденсат не капал в масло. Это повлияет на его качество. Цедру с апельсинов легко снимать ножом для чистки овощей. Нужна только желтая часть, белая придаст горечь. Такое масло прекрасно подходит для заправки овощных и фруктовых салатов, для ароматизации теста и смазывания домашней выпечки.

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин

Блюдо: Соусы / Заправки для салатов

Состав / Ингредиенты:

  • Масло растительное 350 Миллилитров (рафинированное )
  • Апельсин 2 Штуки (большие, с сочной коркой )
  • Гвоздика 20 Штук (целая)
  • Черный перец 5 Штук (горошком)
  • Лавровый лист 3 Штуки
  • Мускатный орех 1/4 Чайных ложки (молотый)
  • Корица 1/4 Чайных ложки (молотая)

Количество порций 20

Калорийность

439 ккал

Калорийность

1 г

Белки

47 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Пряное апельсиновое масло”

Пряное апельсиновое масло

Ингредиенты, которые вам понадобятся.

Пряное апельсиновое масло

Тщательно вымойте апельсины щеткой и мылом, сполосните горячей водой.

Пряное апельсиновое масло

Снимите цедру с апельсинов.

Пряное апельсиновое масло

Все сложите в чашу блендера.

Пряное апельсиновое масло

Выжмите из апельсина сок. Влейте к цедре и специям масло и 2 ст. л. сока. Пробейте все блендером.

Пряное апельсиновое масло

Теперь перелейте полученную массу в чашу мультиварки. Установите режим "Мультиповар" с t=150 градусов и временем — 60 минут. Крышку не закрывайте.

Пряное апельсиновое масло

Затем масло остудите, процедите через несколько слоев марли (в тарелочке то, что было специями).

Пряное апельсиновое масло

Разлейте по сухим, чистым бутылкам и закройте.

Взято отсюда

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