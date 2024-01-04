Райта — это соус индийской кухни, подают его обычно к острым блюдам. Он прекрасно подходит к рыбе, имеет замечательный вкус. Смотрите, как приготовить соус "Райта" в домашних условиях!
Описание приготовления:
Для соуса используется обычно йогурт или любой кисло-молочный продукт, это может быть кефир или простокваша. Количество соли регулируйте на свой вкус. Подавайте соус с мясом или рыбой. Он отлично смягчает острые блюда, которые так любят в Индии. Удачи в приготовлении!
Назначение: На обед / На ужин / Недорого / На скорую руку
Основной ингредиент: Овощи / Молочные продукты / Йогурт
Блюдо: Соусы / К рыбе
География кухни: Индийская / Восточная Диета: Вегетарианское питание / Низкокалорийные
Состав / Ингредиенты:
- Кинза 1 Ст. ложка (мелко нарубленная)
- Тмин молотый 1 Чайная ложка
- Йогурт натуральный 500 Миллилитров
- Огурец 1 Штука
- Помидор 2 Штуки
- Лук 1 Штука
- Мята 1 Пучок
- Соль По вкусу
- Сахар 0,5 Чайных ложки
Количество порций 5
Калорийность
42 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Райта”
Подготовьте продукты. Вымойте овощи и зелень. Нарубите кинзу. Приступим!
Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу.
Мякоть помидора порежьте мелкими кубиками.
Очищенный лук натрите на мелкой терке.
Огурец натрите на крупной терке, отожмите лишнюю влагу.
Соедините овощи с йогуртом.
Добавьте сахар, соль, рубленую зелень кинзы и мяты, тмин. Перемешайте.
Соус "Райта" готов. Подавайте к столу охлажденным, приятного!
Взято отсюда