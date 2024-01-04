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Райта

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Райта

Райта — это соус индийской кухни, подают его обычно к острым блюдам. Он прекрасно подходит к рыбе, имеет замечательный вкус. Смотрите, как приготовить соус "Райта" в домашних условиях!

Описание приготовления:

Для соуса используется обычно йогурт или любой кисло-молочный продукт, это может быть кефир или простокваша. Количество соли регулируйте на свой вкус. Подавайте соус с мясом или рыбой. Он отлично смягчает острые блюда, которые так любят в Индии. Удачи в приготовлении!

Назначение: На обед / На ужин / Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Молочные продукты / Йогурт

Блюдо: Соусы / К рыбе

География кухни: Индийская / Восточная Диета: Вегетарианское питание / Низкокалорийные

Состав / Ингредиенты:

  • Кинза 1 Ст. ложка (мелко нарубленная)
  • Тмин молотый 1 Чайная ложка
  • Йогурт натуральный 500 Миллилитров
  • Огурец 1 Штука
  • Помидор 2 Штуки
  • Лук 1 Штука
  • Мята 1 Пучок
  • Соль По вкусу
  • Сахар 0,5 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

42 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Райта”

Райта

Подготовьте продукты. Вымойте овощи и зелень. Нарубите кинзу. Приступим!

Райта

Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу.

Райта

Мякоть помидора порежьте мелкими кубиками.

Райта

Очищенный лук натрите на мелкой терке.

Райта

Огурец натрите на крупной терке, отожмите лишнюю влагу.

Райта

Соедините овощи с йогуртом.

Райта

Добавьте сахар, соль, рубленую зелень кинзы и мяты, тмин. Перемешайте.

Райта

Соус "Райта" готов. Подавайте к столу охлажденным, приятного!

Взято отсюда

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