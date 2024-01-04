Райта — это соус индийской кухни, подают его обычно к острым блюдам. Он прекрасно подходит к рыбе, имеет замечательный вкус. Смотрите, как приготовить соус "Райта" в домашних условиях!

Описание приготовления:

Для соуса используется обычно йогурт или любой кисло-молочный продукт, это может быть кефир или простокваша. Количество соли регулируйте на свой вкус. Подавайте соус с мясом или рыбой. Он отлично смягчает острые блюда, которые так любят в Индии. Удачи в приготовлении!

Назначение: На обед / На ужин / Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Молочные продукты / Йогурт

Блюдо: Соусы / К рыбе

География кухни: Индийская / Восточная Диета: Вегетарианское питание / Низкокалорийные

Состав / Ингредиенты:

Кинза 1 Ст. ложка (мелко нарубленная)

Тмин молотый 1 Чайная ложка

Йогурт натуральный 500 Миллилитров

Огурец 1 Штука

Помидор 2 Штуки

Лук 1 Штука

Мята 1 Пучок

Соль По вкусу

Сахар 0,5 Чайных ложки

Количество порций 5

Калорийность

42 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Райта”

Подготовьте продукты. Вымойте овощи и зелень. Нарубите кинзу. Приступим!

Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу.

Мякоть помидора порежьте мелкими кубиками.

Очищенный лук натрите на мелкой терке.

Огурец натрите на крупной терке, отожмите лишнюю влагу.

Соедините овощи с йогуртом.

Добавьте сахар, соль, рубленую зелень кинзы и мяты, тмин. Перемешайте.

Соус "Райта" готов. Подавайте к столу охлажденным, приятного!



Взято отсюда