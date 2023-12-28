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Рыба под соусом “Бешамель” в духовке

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Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

Очень люблю такие рецепты как этот. Когда затрачивается минимум усилий, а получается невероятно вкусный ужин! С удовольствием покажу вам как приготовить нежную рыбу под соусом "Бешамель" в духовке!

Описание приготовления:

Для этого рецепта понадобится любая рыба без костей, я остановила свой выбор на минтае. Это недорогой и вкусный вариант. Рыба приготовленная под соусом "Бешамель" просто тает во рту. Попробуйте!

Назначение: На обед / На ужин / Для детей / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Рыба 700 Грамм
  • Сыр 100 Грамм
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Перец черный молотый 1 Щепотка
  • Соль По вкусу
  • Масло сливочное 30 Грамм (для соуса)
  • Мука 30 Грамм (для соуса)
  • Мускатный орех 1-2 Щепоток (для соуса)
  • Молоко 250 Миллилитров (для соуса)
  • Сливки 250 Миллилитров (для соуса)

Количество порций 3

Калорийность

198 ккал

Калорийность

16 г

Белки

12 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Рыба под соусом "Бешамель" в духовке”

Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

Подготовьте продукты. Если рыба заморожена, то ее нужно разморозить при комнатной температуре, я это сделала заранее.

Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

Приступим. Чтобы приготовить соус "Бешамель" нужно растопить сливочное масло и обжарить муку до кремового цвета, постоянно помешивая.

Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

Введите горячее молоко, сливки и соль, перец, мускатный орех. Приварите соус до загустевания.

Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

У рыбы удалите хребет, плавники (внутреннюю часть), порежьте рыбу кусочками.

Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

Чтобы сэкономить время на приготовление ужина, я решила под рыбу положить пару картошин, порезанных тонко. Форму смажьте маслом растительным. Разложите рыбу. Между кусочками рыбы распределите чеснок, пропущенный через пресс.

Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

Залейте рыбу соусом "Бешамель" и отправьте в духовку на 35 минут, температура 190 градусов.

Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

За 5 минут до конца запекания добавьте тертый сыр и снова отправьте в духовку рыбу.

Рыба под соусом "Бешамель" в духовке

рыба под соусом "Бешамель" готова. Подавайте к столу!

Взято отсюда

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