Очень люблю такие рецепты как этот. Когда затрачивается минимум усилий, а получается невероятно вкусный ужин! С удовольствием покажу вам как приготовить нежную рыбу под соусом "Бешамель" в духовке!

Описание приготовления:

Для этого рецепта понадобится любая рыба без костей, я остановила свой выбор на минтае. Это недорогой и вкусный вариант. Рыба приготовленная под соусом "Бешамель" просто тает во рту. Попробуйте!

Назначение: На обед / На ужин / Для детей / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Рыба 700 Грамм

Сыр 100 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Масло растительное 1 Ст. ложка

Перец черный молотый 1 Щепотка

Соль По вкусу

Масло сливочное 30 Грамм (для соуса)

Мука 30 Грамм (для соуса)

Мускатный орех 1-2 Щепоток (для соуса)

Молоко 250 Миллилитров (для соуса)

Сливки 250 Миллилитров (для соуса)

Количество порций 3

Калорийность

198 ккал

Калорийность

16 г

Белки

12 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Рыба под соусом "Бешамель" в духовке”

Подготовьте продукты. Если рыба заморожена, то ее нужно разморозить при комнатной температуре, я это сделала заранее.

Приступим. Чтобы приготовить соус "Бешамель" нужно растопить сливочное масло и обжарить муку до кремового цвета, постоянно помешивая.

Введите горячее молоко, сливки и соль, перец, мускатный орех. Приварите соус до загустевания.

У рыбы удалите хребет, плавники (внутреннюю часть), порежьте рыбу кусочками.

Чтобы сэкономить время на приготовление ужина, я решила под рыбу положить пару картошин, порезанных тонко. Форму смажьте маслом растительным. Разложите рыбу. Между кусочками рыбы распределите чеснок, пропущенный через пресс.

Залейте рыбу соусом "Бешамель" и отправьте в духовку на 35 минут, температура 190 градусов.

За 5 минут до конца запекания добавьте тертый сыр и снова отправьте в духовку рыбу.

рыба под соусом "Бешамель" готова. Подавайте к столу!



Взято отсюда