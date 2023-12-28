Очень люблю такие рецепты как этот. Когда затрачивается минимум усилий, а получается невероятно вкусный ужин! С удовольствием покажу вам как приготовить нежную рыбу под соусом "Бешамель" в духовке!
Описание приготовления:
Для этого рецепта понадобится любая рыба без костей, я остановила свой выбор на минтае. Это недорогой и вкусный вариант. Рыба приготовленная под соусом "Бешамель" просто тает во рту. Попробуйте!
Назначение: На обед / На ужин / Для детей / Недорого / Семейный ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Рыба 700 Грамм
- Сыр 100 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Перец черный молотый 1 Щепотка
- Соль По вкусу
- Масло сливочное 30 Грамм (для соуса)
- Мука 30 Грамм (для соуса)
- Мускатный орех 1-2 Щепоток (для соуса)
- Молоко 250 Миллилитров (для соуса)
- Сливки 250 Миллилитров (для соуса)
Количество порций 3
Калорийность
198 ккал
Калорийность
16 г
Белки
12 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Рыба под соусом "Бешамель" в духовке”
Подготовьте продукты. Если рыба заморожена, то ее нужно разморозить при комнатной температуре, я это сделала заранее.
Приступим. Чтобы приготовить соус "Бешамель" нужно растопить сливочное масло и обжарить муку до кремового цвета, постоянно помешивая.
Введите горячее молоко, сливки и соль, перец, мускатный орех. Приварите соус до загустевания.
У рыбы удалите хребет, плавники (внутреннюю часть), порежьте рыбу кусочками.
Чтобы сэкономить время на приготовление ужина, я решила под рыбу положить пару картошин, порезанных тонко. Форму смажьте маслом растительным. Разложите рыбу. Между кусочками рыбы распределите чеснок, пропущенный через пресс.
Залейте рыбу соусом "Бешамель" и отправьте в духовку на 35 минут, температура 190 градусов.
За 5 минут до конца запекания добавьте тертый сыр и снова отправьте в духовку рыбу.
рыба под соусом "Бешамель" готова. Подавайте к столу!
Взято отсюда