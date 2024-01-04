Балканская кухня всегда умела удивить и порадовать. Хочу предложить вам рецепт соуса, сербского айвара. Попробуйте – это очень вкусно!
Описание приготовления:
Главным ингредиентом для сербского айвара является болгарский перец. В результате приготовления, получим острый соус, который можно намазать как на хлеб так и подать к мясу. Действительно хороший рецепт.
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор
Блюдо: Соусы / К мясу
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 1 Килограмм
- Болгарский перец 1 Килограмм
- Лук репчатый 0,5 Килограмма
- Чеснок 3 Зубчика
- Перец чили 3 Штуки
- Уксус 2 Ст. ложки
- Подсолнечное масло 2 Ст. ложки
- Горчица 1 Чайная ложка
Количество порций 5
Калорийность
320 ккал
Калорийность
3 г
Белки
31 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Сербский айвар”
Приготовление начинается с запекания болгарского перца. Разложите перец на противень, на удалении друг от друга.
Разогрейте духовку. Запекайте перец до тех пор, пока кожа на нем не начнет морщится.
Перец остыл. Снимаем с него кожу и удаляем все семена.
Измельчаем с помощью блендера или мясорубки перец. Затем проделываем ту же процедуру с помидорами.
Далее следует проделать все то же самое с чесноком, перцем чили и луком. Измельчите их в блендере или на мясорубке.
А теперь следует смешать в одной миске все наши заранее приготовленные компоненты. Добавьте соль, уксус и горчицу. Варить будем примерно 50-60 минут. На небольшом огне, постоянно помешивая.
Айвар готов. Разложите его в банки и при первой необходимости угощайте всех вокруг!
Взято отсюда