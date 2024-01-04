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Сербский айвар

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Сербский айвар

Балканская кухня всегда умела удивить и порадовать. Хочу предложить вам рецепт соуса, сербского айвара. Попробуйте – это очень вкусно!

Описание приготовления:

Главным ингредиентом для сербского айвара является болгарский перец. В результате приготовления, получим острый соус, который можно намазать как на хлеб так и подать к мясу. Действительно хороший рецепт.

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор

Блюдо: Соусы / К мясу

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 1 Килограмм
  • Болгарский перец 1 Килограмм
  • Лук репчатый 0,5 Килограмма
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Перец чили 3 Штуки
  • Уксус 2 Ст. ложки
  • Подсолнечное масло 2 Ст. ложки
  • Горчица 1 Чайная ложка

Количество порций 5

Калорийность

320 ккал

Калорийность

3 г

Белки

31 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сербский айвар”

Сербский айвар

Приготовление начинается с запекания болгарского перца. Разложите перец на противень, на удалении друг от друга.

Сербский айвар

Разогрейте духовку. Запекайте перец до тех пор, пока кожа на нем не начнет морщится.

Сербский айвар

Перец остыл. Снимаем с него кожу и удаляем все семена.

Сербский айвар

Измельчаем с помощью блендера или мясорубки перец. Затем проделываем ту же процедуру с помидорами.

Сербский айвар

Далее следует проделать все то же самое с чесноком, перцем чили и луком. Измельчите их в блендере или на мясорубке.

Сербский айвар

А теперь следует смешать в одной миске все наши заранее приготовленные компоненты. Добавьте соль, уксус и горчицу. Варить будем примерно 50-60 минут. На небольшом огне, постоянно помешивая.

Сербский айвар

Айвар готов. Разложите его в банки и при первой необходимости угощайте всех вокруг!

Взято отсюда

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