Балканская кухня всегда умела удивить и порадовать. Хочу предложить вам рецепт соуса, сербского айвара. Попробуйте – это очень вкусно!

Описание приготовления:

Главным ингредиентом для сербского айвара является болгарский перец. В результате приготовления, получим острый соус, который можно намазать как на хлеб так и подать к мясу. Действительно хороший рецепт.

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Помидор

Блюдо: Соусы / К мясу

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 1 Килограмм

Болгарский перец 1 Килограмм

Лук репчатый 0,5 Килограмма

Чеснок 3 Зубчика

Перец чили 3 Штуки

Уксус 2 Ст. ложки

Подсолнечное масло 2 Ст. ложки

Горчица 1 Чайная ложка

Количество порций 5

Калорийность

320 ккал

Калорийность

3 г

Белки

31 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сербский айвар”

Приготовление начинается с запекания болгарского перца. Разложите перец на противень, на удалении друг от друга.

Разогрейте духовку. Запекайте перец до тех пор, пока кожа на нем не начнет морщится.

Перец остыл. Снимаем с него кожу и удаляем все семена.

Измельчаем с помощью блендера или мясорубки перец. Затем проделываем ту же процедуру с помидорами.

Далее следует проделать все то же самое с чесноком, перцем чили и луком. Измельчите их в блендере или на мясорубке.

А теперь следует смешать в одной миске все наши заранее приготовленные компоненты. Добавьте соль, уксус и горчицу. Варить будем примерно 50-60 минут. На небольшом огне, постоянно помешивая.

Айвар готов. Разложите его в банки и при первой необходимости угощайте всех вокруг!



Взято отсюда