Сливочный соус для рыбы является довольно распространенным и используется очень часто. Сегодня хочется рассказать вам рецепт, как приготовить сливочный соус для рыбы.
Описание приготовления:
Вот так простыми усилиями вы сможете приготовить вкуснейший сливочный соус, который прекрасно подойдет к любому блюду из рыбы. Я просто обожаю подавать запеченные стейки из красной рыбы с таким соусом. Вы будете довольны, это точно.
Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин / На скорую руку
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Молочные продукты / Сливки / Зелень / Укроп
Блюдо: Соусы / К рыбе / Сливочный соус
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 200 Миллилитров (От 20% жирности)
- Лавровый лист 1 Штука
- Укроп 1 Пучок
- Чеснок 1 Зубчик
- Французские травы По вкусу
- Соль По вкусу
- Сливочное масло 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
150 ккал
Калорийность
3 г
Белки
13 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Сливочный соус для рыбы”
1. Чтобы приготовить сливочный соус для рыбы, необходимо взять сотейник или кастрюлю, куда нужно влить сливки 20% жирности. В сотейник со сливками кладем лавровый лист, смесь французских трав и подогреваем все на огне. Французские травы отлично оттеняют вкус соуса и прекрасно подойдут к рыбе.
2. Далее в ход идет чеснок. Его необходимо очистить и промыть, после чего измельчить ножом. Добавляем его к сливкам, заправляем все специями и тщательно перемешиваем деревянной ложкой в течение 3-5 минут. Важно понимать, что соус должен готовиться на маленьком огне.
3. Укроп промываем, просушиваем и мелко рубим. Также добавляем его в сотейник и продолжаем варить. Далее добавляем сливочное масло и варим до тех пор, пока оно не расплавится. Удаляем лавровый лист и снимаем сотейник с плиты. Сливочный соус для рыбы готов, приятного аппетита!
Взято отсюда