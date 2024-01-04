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Сливочный соус для рыбы

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Сливочный соус для рыбы

Сливочный соус для рыбы является довольно распространенным и используется очень часто. Сегодня хочется рассказать вам рецепт, как приготовить сливочный соус для рыбы.

Описание приготовления:

Вот так простыми усилиями вы сможете приготовить вкуснейший сливочный соус, который прекрасно подойдет к любому блюду из рыбы. Я просто обожаю подавать запеченные стейки из красной рыбы с таким соусом. Вы будете довольны, это точно.

Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Молочные продукты / Сливки / Зелень / Укроп

Блюдо: Соусы / К рыбе / Сливочный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Сливки 200 Миллилитров (От 20% жирности)
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Укроп 1 Пучок
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Французские травы По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Сливочное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

150 ккал

Калорийность

3 г

Белки

13 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сливочный соус для рыбы”

1. Чтобы приготовить сливочный соус для рыбы, необходимо взять сотейник или кастрюлю, куда нужно влить сливки 20% жирности. В сотейник со сливками кладем лавровый лист, смесь французских трав и подогреваем все на огне. Французские травы отлично оттеняют вкус соуса и прекрасно подойдут к рыбе.

2. Далее в ход идет чеснок. Его необходимо очистить и промыть, после чего измельчить ножом. Добавляем его к сливкам, заправляем все специями и тщательно перемешиваем деревянной ложкой в течение 3-5 минут. Важно понимать, что соус должен готовиться на маленьком огне.

3. Укроп промываем, просушиваем и мелко рубим. Также добавляем его в сотейник и продолжаем варить. Далее добавляем сливочное масло и варим до тех пор, пока оно не расплавится. Удаляем лавровый лист и снимаем сотейник с плиты. Сливочный соус для рыбы готов, приятного аппетита!

Взято отсюда

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