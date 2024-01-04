Рыба, мясо, овощи, салаты становятся еще вкуснее, если к ним подать соус. Обожаю красную рыбу, расскажу о своем рецепте, как приготовить сливочный соус для семги, что выгодно подчеркивает ее вкус.
Описание приготовления:
Кроме того, что этот соус оттеняет вкус рыбы, его можно также использовать для курицы или индейки, а также для отварного картофеля или картофельных палочек. Можно приготовить самый легкий вариант, о котором я и расскажу, а можно более сложный и многокомпонентный — с добавлением зелени, горчицы, чеснока, икры и овощей.
Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло / Сливки
Блюдо: Соусы / К рыбе / Сливочный соус
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 250 Миллилитров
- Мука 0,5-1 Ст. ложки
- Сливочное масло 50 Грамм
- Специи По вкусу
- Соль По вкусу
- Семга 0,5 Килограмма
Количество порций 5
Калорийность
227 ккал
Калорийность
9 г
Белки
16 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Сливочный соус для семги”
1. Сотейник отправляю на огонь, кладу в него сливочное масло, растапливаю его, всыпаю пшеничную муку и перемешиваю венчиком до однородной массы.
2. Тонкой струйкой вливаю в сотейник сливки, постоянно помешиваю венчиком, чтобы не было комочков. По вкусу добавляю специи (мускатный орех и карри), солю и довожу соус до кипения, непрерывно помешиваю венчиком.
3. Рыбу мою и нарезаю кусочками, натираю ее смесью прованских трав и обжариваю на раскаленной сковороде с добавление подсолнечного масла, по 1-2 минуты с каждой стороны.
4. Перед подачей готовый соус перетираю через сито, чтобы не было комочков. Подаю рыбу горячей с гарниром из овощей, поливаю соусом, приятного аппетита!
Взято отсюда