Рыба, мясо, овощи, салаты становятся еще вкуснее, если к ним подать соус. Обожаю красную рыбу, расскажу о своем рецепте, как приготовить сливочный соус для семги, что выгодно подчеркивает ее вкус.

Описание приготовления:

Кроме того, что этот соус оттеняет вкус рыбы, его можно также использовать для курицы или индейки, а также для отварного картофеля или картофельных палочек. Можно приготовить самый легкий вариант, о котором я и расскажу, а можно более сложный и многокомпонентный — с добавлением зелени, горчицы, чеснока, икры и овощей.

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло / Сливки

Блюдо: Соусы / К рыбе / Сливочный соус

Состав / Ингредиенты:

Сливки 250 Миллилитров

Мука 0,5-1 Ст. ложки

Сливочное масло 50 Грамм

Специи По вкусу

Соль По вкусу

Семга 0,5 Килограмма

Количество порций 5

Калорийность

227 ккал

Калорийность

9 г

Белки

16 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сливочный соус для семги”

1. Сотейник отправляю на огонь, кладу в него сливочное масло, растапливаю его, всыпаю пшеничную муку и перемешиваю венчиком до однородной массы.

2. Тонкой струйкой вливаю в сотейник сливки, постоянно помешиваю венчиком, чтобы не было комочков. По вкусу добавляю специи (мускатный орех и карри), солю и довожу соус до кипения, непрерывно помешиваю венчиком.

3. Рыбу мою и нарезаю кусочками, натираю ее смесью прованских трав и обжариваю на раскаленной сковороде с добавление подсолнечного масла, по 1-2 минуты с каждой стороны.

4. Перед подачей готовый соус перетираю через сито, чтобы не было комочков. Подаю рыбу горячей с гарниром из овощей, поливаю соусом, приятного аппетита!



Взято отсюда