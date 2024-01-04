Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Смородиновый соус

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Смородиновый соус

Такой соус можно приготовить как сладким, так и соленым. Подойдет красная или черная смородина. Мой вариант – сладкий. Отлично подходит к мороженому или пудингу.

Описание приготовления:

Приготовьте смородиновый соус к мороженому, взбитым сливкам или выпечке. Понадобится смородина, сахар, масло, вода и мята.

Основной ингредиент: Ягоды / Cмородина

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Красная смородина 1 Стакан
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Масло сливочное 20-30 Грамм
  • Мята свежая, веточки 2-3 Штук
  • Вода 80 Миллилитров

Количество порций 3

Как приготовить “Смородиновый соус”

Смородиновый соус

1. Приготовим продукты для соуса.

Смородиновый соус

2. Смородину и мяту вымыть, отделить от веточек. Мяту порезать.

Смородиновый соус

3. На сковороде разогреваем сливочное масло.

Смородиновый соус

4. Добавляем сахар.

Смородиновый соус

5. Жарим сахар до растворения, постоянно помешивая, чтобы получить легкий карамельный вкус соуса.

Смородиновый соус

6. Вливаем воду и всыпаем смородину.

Смородиновый соус

7. Добавляем мяту. И на среднем огне без крышки тушим соус до желаемой густоты.

Смородиновый соус

8. Соус готов, остужаем и подаем в соуснике.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Соусы

Соус «Краснодарский»

04.01.2024

 Соусы

Армянский соус к шашлыку

04.01.2024

 Соусы

Красный мясной соус

04.01.2024

 Соусы

Соус “Баже”

04.01.2024

 Соусы

Домашняя соленая карамель

04.01.2024

 Соусы

Маринад для курицы из пива

04.01.2024

 Соусы

Пряное апельсиновое масло

04.01.2024

 Соусы

Белый соус для рыбных блюд

04.01.2024

 Соусы

Креветки в соевом соусе

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix