Такой соус можно приготовить как сладким, так и соленым. Подойдет красная или черная смородина. Мой вариант – сладкий. Отлично подходит к мороженому или пудингу.

Описание приготовления:

Приготовьте смородиновый соус к мороженому, взбитым сливкам или выпечке. Понадобится смородина, сахар, масло, вода и мята.

Основной ингредиент: Ягоды / Cмородина

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Красная смородина 1 Стакан

Сахар 2 Ст. ложки

Масло сливочное 20-30 Грамм

Мята свежая, веточки 2-3 Штук

Вода 80 Миллилитров

Количество порций 3

Как приготовить “Смородиновый соус”

1. Приготовим продукты для соуса.

2. Смородину и мяту вымыть, отделить от веточек. Мяту порезать.

3. На сковороде разогреваем сливочное масло.

4. Добавляем сахар.

5. Жарим сахар до растворения, постоянно помешивая, чтобы получить легкий карамельный вкус соуса.

6. Вливаем воду и всыпаем смородину.

7. Добавляем мяту. И на среднем огне без крышки тушим соус до желаемой густоты.

8. Соус готов, остужаем и подаем в соуснике.



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