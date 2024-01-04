Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Соус “Баже”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Соус "Баже"

Поверьте, вкус этого потрясающего грузинского соуса, сделанного из грецких орехов, чеснока и специй, не оставит вас равнодушным, стоит попробовать "Баже" хотя бы раз, чтобы готовить его снова и снова.

Описание приготовления:

Несмотря на всю свою простоту, этот рецепт приготовления соуса "Баже", пожалуй, относится к числу моих любимых соусов родом из Грузии. Он получается настолько ароматный и вкусный, что трудно отказать себе в удовольствии приготовить с ним что-нибудь интересненькое. А сделать с этим соусом вы можете все, что угодно вашей душе: мясо, птицу, рыбу, а в постные дни он идеально будет дополнять овощные блюда. Как видите, этот потрясающий соус действительно отличный способ разнообразить свое повседневное меню, так что обязательно приготовьте соус "Баже" в домашних условиях, вы не пожалеете о потраченном на это времени.

Назначение: На завтрак / На обед / На ужин

Основной ингредиент: Орехи / Грецкие орехи

Блюдо: Соусы

География кухни: Грузинская Диета: Постные блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Грецкие орехи 400 Грамм
  • Чеснок 3-4 Зубчиков
  • Вода кипяченая 50 Миллилитров
  • Уцхо-сунели 1 Чайная ложка
  • Кориандр сушеный 1 Чайная ложка
  • Перец красный сушеный 1 Чайная ложка
  • Шафран имеретинский 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу

Количество порций 1

Как приготовить “Соус "Баже"”

Соус "Баже"

Для начала нам необходимо измельчить грецкие орехи, это можно сделать, пропустив их через мясорубку или перемолов в блендере. Чеснок чистим и измельчаем отдельно.

Соус "Баже"

Выкладываем измельченные орехи в миску, добавляем к ним чеснок, специи и соль, перемешиваем все.

Соус "Баже"

В полученную смесь добавляем кипяченую воду (50 мл).

Соус "Баже"

Далее необходимо еще вливать воду небольшими порциями постоянно помешивая соус, пока он не станет похож по консистенции на жидкую сметану.

Соус "Баже"

Наш потрясающий соус готов, осталось только решить, что же с ним приготовить. Приятного аппетита!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Соусы

Соус «Краснодарский»

04.01.2024

 Соусы

Армянский соус к шашлыку

04.01.2024

 Соусы

Красный мясной соус

04.01.2024

 Соусы

Соус “Баже”

04.01.2024

 Соусы

Домашняя соленая карамель

04.01.2024

 Соусы

Маринад для курицы из пива

04.01.2024

 Соусы

Пряное апельсиновое масло

04.01.2024

 Соусы

Белый соус для рыбных блюд

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix