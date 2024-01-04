Поверьте, вкус этого потрясающего грузинского соуса, сделанного из грецких орехов, чеснока и специй, не оставит вас равнодушным, стоит попробовать "Баже" хотя бы раз, чтобы готовить его снова и снова.

Описание приготовления:

Несмотря на всю свою простоту, этот рецепт приготовления соуса "Баже", пожалуй, относится к числу моих любимых соусов родом из Грузии. Он получается настолько ароматный и вкусный, что трудно отказать себе в удовольствии приготовить с ним что-нибудь интересненькое. А сделать с этим соусом вы можете все, что угодно вашей душе: мясо, птицу, рыбу, а в постные дни он идеально будет дополнять овощные блюда. Как видите, этот потрясающий соус действительно отличный способ разнообразить свое повседневное меню, так что обязательно приготовьте соус "Баже" в домашних условиях, вы не пожалеете о потраченном на это времени.

Назначение: На завтрак / На обед / На ужин

Основной ингредиент: Орехи / Грецкие орехи

Блюдо: Соусы

География кухни: Грузинская Диета: Постные блюда

Состав / Ингредиенты:

Грецкие орехи 400 Грамм

Чеснок 3-4 Зубчиков

Вода кипяченая 50 Миллилитров

Уцхо-сунели 1 Чайная ложка

Кориандр сушеный 1 Чайная ложка

Перец красный сушеный 1 Чайная ложка

Шафран имеретинский 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Количество порций 1

Как приготовить “Соус "Баже"”

Для начала нам необходимо измельчить грецкие орехи, это можно сделать, пропустив их через мясорубку или перемолов в блендере. Чеснок чистим и измельчаем отдельно.

Выкладываем измельченные орехи в миску, добавляем к ним чеснок, специи и соль, перемешиваем все.

В полученную смесь добавляем кипяченую воду (50 мл).

Далее необходимо еще вливать воду небольшими порциями постоянно помешивая соус, пока он не станет похож по консистенции на жидкую сметану.

Наш потрясающий соус готов, осталось только решить, что же с ним приготовить. Приятного аппетита!



Взято отсюда