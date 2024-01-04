Типично американский соус будет представлен вашему вниманию. Как известно, американская кухня быстрая, калорийная, имеет множество блюд, к которым предполагается подавать соусы. Предлагаю один из них.

Описание приготовления:

Сегодня я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить соус "Блу Чиз". К какому блюду следует подавать такой соус? Его можно подать с чипсами, снеками, с жареными крылышками, к шашлыку, такой соус можно использовать даже как основной соус для пиццы.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сметана

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Сметана 5 Ст. ложек

Лимонный сок 1 Ст. ложка

Голубой сыр 100 Грамм (сыр с плесенью)

Соль, перец, специи По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

338 ккал

Калорийность

12 г

Белки

32 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус "Блу Чиз"”

Для приготовления соуса "Блу Чиз" нам необходимо взять: сметану или несладкий йогурт, голубой сыр типа "Дор блю", лимонный сок, соль, специи. В миску поместите сметану. Для приготовления соуса берите густую сметану. Если вы будете готовить соус на основе домашнего несладкого йогурта, предварительно откиньте йогурт на марлю, сложенную втрое. Из йогурта уйдет лишняя жидкость и он будет готов к использованию для соуса.

На крупной терке натрите голубой сыр. Добавьте его к сметане.

Добавьте лимонный сок. В соус добавьте соль и черный молотый перец.

Смешайте сметану с сыром и специями.

Подайте готовый соус к столу. Приятного аппетита!



Взято отсюда