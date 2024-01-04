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Соус чили

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Соус чили

Если вы любите острые блюда, то вам очень понравится этот соус. Те, кто острое не очень признает, могут использовать соус чили в маленьких доза. Но любители острой пищи оценят его по достоинству.

Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Чили / Острый перец

Блюдо: Соусы / К мясу / Острый соус

География кухни: Мексиканская

Состав / Ингредиенты:

  • Острый перец чили 200 Грамм
  • Чеснок, небольшая головка 1 Штука
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Растительное масло 1 Ст. ложка
  • Уксус 2 Ст. ложки
  • Крахмал 1 Чайная ложка

Количество порций 12

Как приготовить “Соус чили”

Соус чили

1. У перчиков отрезать плодоножку. Семена перца не удалять. Чеснок почистить на зубчики. Перец и чеснок нарезать на кусочки. Положить в блендер и измельчить в однородную кашицу.

Соус чили

2. Готовое пюре переложить в кастрюльку. Добавить в перцово-чесночную массу соль, сахар, масло и уксус. Уксус подойдет винный или яблочный. Если вы хотите, чтобы соус у вас получился густой, добавьте крахмал. Поставить кастрюлю с содержимым на небольшой огонь и варить до закипания.

Соус чили

3. Как только соус закипит, снять кастрюлю с огня и охладить соус, поставив его на лед. Соус готов. Приятного аппетита! Только не обожгитесь. Очень хорошее дополнение к жареному, запеченному или даже отварному мясу.

Взято отсюда

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