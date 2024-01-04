Посмотрите, как приготовить соус Чимичурри. Он придется по вкусу всем любителям остренького. Соус отлично подойдет к мясным блюдам и птице. Минимум усилий — и отличное дополнение к блюдам готово.

Описание приготовления:

После приготовления соуса все предметы, контактировавшие с перцем, нужно вымыть. Нейтрализовать эффект перца вам поможет привычное растительное масло. Протрите маслом все предметы, а после все следует просто вымыть, используя средство для мытья посуды.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Острый перец

Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / Острый соус

География кухни: Аргентинская

Состав / Ингредиенты:

Острый жгучий зеленый перец 1 Штука

Болгарский зеленый перец 1 Штука

Чеснок 5 Капель

Зелень (кинза, петрушка, укроп) 1 Пучок

Винный или яблочный уксус 1 Ст. ложка

Соль, специи 0,5 Ст. ложки (по вкусу)

Растительное масло 2 Ст. ложки

Количество порций 10

Как приготовить “Соус Чимичурри”

Соус "Чимичурри" готовят из зеленого острого перца с добавлением зелени, уксуса, масла и специй. Итак, наденьте перчатки на руки. Жгучий перец хорошо проникает в кожу и очень опасен для глаз, поэтому лучше работать в перчатках. Очистите перец от семян. Поместите его в блендер.

Туда же добавьте очищенный болгарский перец, очищенный чеснок.

Вымойте и просушите зелень. В блендер отправьте соль, молотый кориандр, орегано, свежую кинзу, другие травы.

Измельчите содержимое чаши в однородную массу.

Добавьте винный уксус и несколько капель масла. Снова взбейте. Переложите массу в соусник.

Соус готов для подачи. По желанию его можно предварительно охладить.



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