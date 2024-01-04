Посмотрите, как приготовить соус Чимичурри. Он придется по вкусу всем любителям остренького. Соус отлично подойдет к мясным блюдам и птице. Минимум усилий — и отличное дополнение к блюдам готово.
Описание приготовления:
После приготовления соуса все предметы, контактировавшие с перцем, нужно вымыть. Нейтрализовать эффект перца вам поможет привычное растительное масло. Протрите маслом все предметы, а после все следует просто вымыть, используя средство для мытья посуды.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Недорого / Семейный ужин
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Острый перец
Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / Острый соус
География кухни: Аргентинская
Состав / Ингредиенты:
- Острый жгучий зеленый перец 1 Штука
- Болгарский зеленый перец 1 Штука
- Чеснок 5 Капель
- Зелень (кинза, петрушка, укроп) 1 Пучок
- Винный или яблочный уксус 1 Ст. ложка
- Соль, специи 0,5 Ст. ложки (по вкусу)
- Растительное масло 2 Ст. ложки
Количество порций 10
Как приготовить “Соус Чимичурри”
Соус "Чимичурри" готовят из зеленого острого перца с добавлением зелени, уксуса, масла и специй. Итак, наденьте перчатки на руки. Жгучий перец хорошо проникает в кожу и очень опасен для глаз, поэтому лучше работать в перчатках. Очистите перец от семян. Поместите его в блендер.
Туда же добавьте очищенный болгарский перец, очищенный чеснок.
Вымойте и просушите зелень. В блендер отправьте соль, молотый кориандр, орегано, свежую кинзу, другие травы.
Измельчите содержимое чаши в однородную массу.
Добавьте винный уксус и несколько капель масла. Снова взбейте. Переложите массу в соусник.
Соус готов для подачи. По желанию его можно предварительно охладить.
Взято отсюда