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Соус Чимичурри

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Соус Чимичурри

Посмотрите, как приготовить соус Чимичурри. Он придется по вкусу всем любителям остренького. Соус отлично подойдет к мясным блюдам и птице. Минимум усилий — и отличное дополнение к блюдам готово.

Описание приготовления:

После приготовления соуса все предметы, контактировавшие с перцем, нужно вымыть. Нейтрализовать эффект перца вам поможет привычное растительное масло. Протрите маслом все предметы, а после все следует просто вымыть, используя средство для мытья посуды.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Острый перец

Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / Острый соус

География кухни: Аргентинская

Состав / Ингредиенты:

  • Острый жгучий зеленый перец 1 Штука
  • Болгарский зеленый перец 1 Штука
  • Чеснок 5 Капель
  • Зелень (кинза, петрушка, укроп) 1 Пучок
  • Винный или яблочный уксус 1 Ст. ложка
  • Соль, специи 0,5 Ст. ложки (по вкусу)
  • Растительное масло 2 Ст. ложки

Количество порций 10

Как приготовить “Соус Чимичурри”

Соус Чимичурри

Соус "Чимичурри" готовят из зеленого острого перца с добавлением зелени, уксуса, масла и специй. Итак, наденьте перчатки на руки. Жгучий перец хорошо проникает в кожу и очень опасен для глаз, поэтому лучше работать в перчатках. Очистите перец от семян. Поместите его в блендер.

Соус Чимичурри

Туда же добавьте очищенный болгарский перец, очищенный чеснок.

Соус Чимичурри

Вымойте и просушите зелень. В блендер отправьте соль, молотый кориандр, орегано, свежую кинзу, другие травы.

Соус Чимичурри

Измельчите содержимое чаши в однородную массу.

Соус Чимичурри

Добавьте винный уксус и несколько капель масла. Снова взбейте. Переложите массу в соусник.

Соус Чимичурри

Соус готов для подачи. По желанию его можно предварительно охладить.

Взято отсюда

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