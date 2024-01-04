Мясо птицы кажется слишком пресным? Это не так, достаточно лишь правильно его приготовить. Предлагаю вам простой рецепт соуса для тушения курицы, который сделает ее невероятно вкусной и нежной.
Описание приготовления:
Этот сливочный соус для тушения курицы в домашних условиях подойдет не только для филе, но и для различных частей птицы. Нежный вкус соуса делает курочку удивительно аппетитным. Рецепт идеально подойдет для макарон, например, превратив домашнее блюдо в ресторанное.
Основной ингредиент: Молочные продукты
Блюдо: Соусы / К птице
Состав / Ингредиенты:
- Сливочное масло 50 Грамм
- Оливковое масло 50 Миллилитров
- Чеснок 1-3 Зубчиков
- Мука 50 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Соль 1 Щепотка
- Перец 1 Щепотка
- Итальянские травы 1 Щепотка
- Сыр 50 Грамм
- Бульон 100 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
262 ккал
Калорийность
5 г
Белки
23 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Соус для тушения курицы”
1. На сковороду отправить сливочное и оливковое масло. Как следует разогреть. Тем временем очистить и нарезать мелкими кубиками чеснок. Отправить его в масло и обжарить около 30 секунд.
2. Добавить муку и как следует перемешать, чтобы не образовались комочки. Влить куриный бульон и довести до кипения. В рецепт приготовления соуса для тушения курицы можно использовать не только бульон, но и белое вино, что придаст блюду особый пикантный аромат.
3. Тонкой струйкой влить на сковороду молоко. Когда начнут появляться пузырьки, убрать огонь до минимума и варить соус 3-5 минут. При желании можно использовать также сливки, в равных пропорциях с молоком.
4. Посолить и поперчить по вкусу. Как следует перемешать и уварить еще буквально пару минут.
5. Добавить щепотку итальянских трав или любой сушеной зелени по вкусу. Сыр натереть на терке и всыпать на сковороду. Ароматный и аппетитный соус для тушения курицы в домашних условиях готов. Теперь на сковороду можно добавить предварительно обжаренную курочку и довести ее до готовности. Такой соус идеально сочетается с макаронами, которые можно дополнить жареным беконом и свежей зеленью.
Взято отсюда