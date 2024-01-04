Мясо птицы кажется слишком пресным? Это не так, достаточно лишь правильно его приготовить. Предлагаю вам простой рецепт соуса для тушения курицы, который сделает ее невероятно вкусной и нежной.

Описание приготовления:

Этот сливочный соус для тушения курицы в домашних условиях подойдет не только для филе, но и для различных частей птицы. Нежный вкус соуса делает курочку удивительно аппетитным. Рецепт идеально подойдет для макарон, например, превратив домашнее блюдо в ресторанное.

Основной ингредиент: Молочные продукты

Блюдо: Соусы / К птице

Состав / Ингредиенты:

Сливочное масло 50 Грамм

Оливковое масло 50 Миллилитров

Чеснок 1-3 Зубчиков

Мука 50 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Соль 1 Щепотка

Перец 1 Щепотка

Итальянские травы 1 Щепотка

Сыр 50 Грамм

Бульон 100 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

262 ккал

Калорийность

5 г

Белки

23 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус для тушения курицы”

1. На сковороду отправить сливочное и оливковое масло. Как следует разогреть. Тем временем очистить и нарезать мелкими кубиками чеснок. Отправить его в масло и обжарить около 30 секунд.

2. Добавить муку и как следует перемешать, чтобы не образовались комочки. Влить куриный бульон и довести до кипения. В рецепт приготовления соуса для тушения курицы можно использовать не только бульон, но и белое вино, что придаст блюду особый пикантный аромат.

3. Тонкой струйкой влить на сковороду молоко. Когда начнут появляться пузырьки, убрать огонь до минимума и варить соус 3-5 минут. При желании можно использовать также сливки, в равных пропорциях с молоком.

4. Посолить и поперчить по вкусу. Как следует перемешать и уварить еще буквально пару минут.

5. Добавить щепотку итальянских трав или любой сушеной зелени по вкусу. Сыр натереть на терке и всыпать на сковороду. Ароматный и аппетитный соус для тушения курицы в домашних условиях готов. Теперь на сковороду можно добавить предварительно обжаренную курочку и довести ее до готовности. Такой соус идеально сочетается с макаронами, которые можно дополнить жареным беконом и свежей зеленью.



Взято отсюда