Данный соус подходит не только для отварной курицы, но и для телятины, баранины и кролика. Посмотрите, как приготовить соус для вареной курицы, и смело приступайте к делу. Будет очень вкусно!

Описание приготовления:

Возьмите этот рецепт как базовый, к нему можно добавлять ваши любимые специи. Готовится соус легко и быстро, из продуктов, которые всегда есть под рукой.

Назначение: Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Мука / Сливочное масло / Яйца

Блюдо: Соусы / К птице

Состав / Ингредиенты:

Мука 1 Ст. ложка

Масло сливочное 2 Ст. ложки

Яичный желток 1 Штука

Бульон куриный 1/2 Стакана

Количество порций 1

Как приготовить “Соус для вареной курицы”

1 ст.л. муки слегка поджарьте с маслом.

Затем разведите с процеженным мясным бульоном.

Варите на слабом огне 5 минут до загустения, помешивайте. После этого снимите соус с огня. Яичный желток размешайте с 2 ст.л. соуса, посолите по вкусу и перемешайте.



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