Данный соус подходит не только для отварной курицы, но и для телятины, баранины и кролика. Посмотрите, как приготовить соус для вареной курицы, и смело приступайте к делу. Будет очень вкусно!
Описание приготовления:
Возьмите этот рецепт как базовый, к нему можно добавлять ваши любимые специи. Готовится соус легко и быстро, из продуктов, которые всегда есть под рукой.
Назначение: Недорого / На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Мука / Сливочное масло / Яйца
Блюдо: Соусы / К птице
Состав / Ингредиенты:
- Мука 1 Ст. ложка
- Масло сливочное 2 Ст. ложки
- Яичный желток 1 Штука
- Бульон куриный 1/2 Стакана
Количество порций 1
Как приготовить “Соус для вареной курицы”
1 ст.л. муки слегка поджарьте с маслом.
Затем разведите с процеженным мясным бульоном.
Варите на слабом огне 5 минут до загустения, помешивайте. После этого снимите соус с огня. Яичный желток размешайте с 2 ст.л. соуса, посолите по вкусу и перемешайте.
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