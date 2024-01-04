Соус из авокадо – вегетарианский, диетический, вкусный и просто полезный соус, который может украсить любое блюдо. Полезные свойства авокадо безграничны, поэтому встречайте!

Описание приготовления:

Соус из авокадо хорошо подавать со свежими овощами, салатом или луковыми колечками. Этот соус пригоден и для того, чтобы намазывать его на белый хлеб. Также этот соус можно подавать к мясу. Но я предпочитаю употреблять его с постными и вегетарианскими салатами.

Желаю приятного аппетита!

Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо

Блюдо: Соусы Диета: Диетическое питание / Вегетарианское питание / Рецепты для похудения

Состав / Ингредиенты:

Авокадо 1 Штука

Петрушка 1/3 Стакана

Лимон 1 Штука

Чеснок 3-4 Зубчиков

Соль 1 Чайная ложка

Перец – По вкусу

Количество порций 5

Как приготовить “Соус из авокадо”

Кухонным комбайном или при помощи блендера размельчить кусочки авокадо, предварительно сняв с него кожицу, петрушку, предварительно ее промыв и высушив, сметану, сливки, майонез, сок лимона, соль, перец и чеснок.

Смешивать все на высокой скорости, пока все ингредиенты не превратятся в однородную, густую массу. Добавьте нужных приправ.

Когда блендер или кухонный комбайн все размельчит соус из авокадо готов! Перелейте его в соусницу или чашку.



Взято отсюда