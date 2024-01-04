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Соус к тефтелям со сметаной

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Соус к тефтелям со сметаной

Соус очень вкусный. Невероятно понравится детям. В соусе нет овощей. Вы их можете добавлять по вкусу, но соус вкусен сам по себе и особого дополнения не требует.

Описание приготовления:

Готовим соус для тефтелей на основе томатного сока.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / К мясу / Томатный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Томатный сок 500 Миллилитров
  • Розмарин 1 Чайная ложка
  • Паприка молотая 1 Чайная ложка
  • Специи к мясу 1 Чайная ложка
  • Сахар 3 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Сметана 2 Ст. ложки
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Мука 1,5 Ст. ложки

Количество порций 7

Калорийность

124 ккал

Калорийность

2 г

Белки

9 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус к тефтелям со сметаной”

Соус к тефтелям со сметаной

В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте муку и обжарьте ее в масле около 3 минут.

Соус к тефтелям со сметаной

Влейте томатный сок. Быстро перемешайте. Когда жидкость начнет кипеть, помешивайте и варите до полного загустения. Разбивайте комочки, если таковые образуются.

Соус к тефтелям со сметаной

Всыпьте специи, соль, сахар. Доведите соус до готовности по вкусу.

Соус к тефтелям со сметаной

Добавьте в соус сметану. Размешайте. Дайте закипеть и сразу выключайте. Соус к тефтелям готов. Он легкий и отлично подходит к тефтелям из любого мяса.

Взято отсюда

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