Соус очень вкусный. Невероятно понравится детям. В соусе нет овощей. Вы их можете добавлять по вкусу, но соус вкусен сам по себе и особого дополнения не требует.

Описание приготовления:

Готовим соус для тефтелей на основе томатного сока.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / К мясу / Томатный соус

Состав / Ингредиенты:

Томатный сок 500 Миллилитров

Розмарин 1 Чайная ложка

Паприка молотая 1 Чайная ложка

Специи к мясу 1 Чайная ложка

Сахар 3 Чайных ложки

Соль По вкусу

Сметана 2 Ст. ложки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Мука 1,5 Ст. ложки

Количество порций 7

Калорийность

124 ккал

Калорийность

2 г

Белки

9 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус к тефтелям со сметаной”

В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте муку и обжарьте ее в масле около 3 минут.

Влейте томатный сок. Быстро перемешайте. Когда жидкость начнет кипеть, помешивайте и варите до полного загустения. Разбивайте комочки, если таковые образуются.

Всыпьте специи, соль, сахар. Доведите соус до готовности по вкусу.

Добавьте в соус сметану. Размешайте. Дайте закипеть и сразу выключайте. Соус к тефтелям готов. Он легкий и отлично подходит к тефтелям из любого мяса.



Взято отсюда