Соус очень вкусный. Невероятно понравится детям. В соусе нет овощей. Вы их можете добавлять по вкусу, но соус вкусен сам по себе и особого дополнения не требует.
Описание приготовления:
Готовим соус для тефтелей на основе томатного сока.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана
Блюдо: Соусы / К мясу / Томатный соус
Состав / Ингредиенты:
- Томатный сок 500 Миллилитров
- Розмарин 1 Чайная ложка
- Паприка молотая 1 Чайная ложка
- Специи к мясу 1 Чайная ложка
- Сахар 3 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Сметана 2 Ст. ложки
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Мука 1,5 Ст. ложки
Количество порций 7
Калорийность
124 ккал
Калорийность
2 г
Белки
9 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Соус к тефтелям со сметаной”
В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте муку и обжарьте ее в масле около 3 минут.
Влейте томатный сок. Быстро перемешайте. Когда жидкость начнет кипеть, помешивайте и варите до полного загустения. Разбивайте комочки, если таковые образуются.
Всыпьте специи, соль, сахар. Доведите соус до готовности по вкусу.
Добавьте в соус сметану. Размешайте. Дайте закипеть и сразу выключайте. Соус к тефтелям готов. Он легкий и отлично подходит к тефтелям из любого мяса.
Взято отсюда