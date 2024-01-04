Камберленд (Cumberland sauce) – классический столовый соус с пикантным вкусом и насыщенным ароматом. Этот соус является отличной приправой к птице и мясу. Его очень легко приготовить.

Описание приготовления:

Свойства и происхождение:

Рецепт приготовления соуса камберленд был открыт в Ганновере придворным поваром. Соус был назван в честь герцога Камберлендского, пребывавшего на то время в Ганновере. Первые упоминания об этом соусе датированы 1904 годом, содержатся они в книге «Английская кухня». Соус камберленд обрел популярность благодаря известному французскому повару Огюсту Эскофье.

Применение:

Соус камберленд довольно часто упоминается в рецептах мясных блюд французской и английской кухни. Его подают к блюдам из баранины, говядины, дичи, а также к ветчине и жаренному во фритюре мясу. Камберленд используют при приготовлении ростбифа, паштетов из птицы и телятины, а также к галантинам (блюда из печени или языка).

Рецепт приготовления:

1. Снять цедру с лимона и апельсина, нарезать тонкой соломкой. Залить горячей водой, варить на медленном огне в течении нескольких минут.

2. Слить воду, добавить желе из красной смородины, портвейн, лимонный сок, горчицу, сахарную пудру, щепотку молотого имбиря.

3. Варить пока желе не растает, помешивая, на медленном огне. Убрать с огня, взбить до "гладкости". Соус должен загустеть по мере остывания. Подавать сразу же.

Соус можно хранить в холодильнике (при закрытой крышке) не более 1 недели.

Советы шеф-повара:

Пикантный соус камберленд подают к столу холодным. Украсить соус можно зелеными листочками смородины или мелиссы.

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Лимон

Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / Острое

География кухни: Английская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Лимон 1 Штука

Апельсин 1 Штука

Желе из красной смородины 140 Грамм

Портвейн 2 Ст. ложки

Горчица 1 Ст. ложка

Красный винный уксус 1 Ст. ложка

Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Молотый имбирь – По вкусу

Кайенский перец – По вкусу

Соль – По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

109 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.



Взято отсюда