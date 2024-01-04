Соус карри – отличное дополнение к любым мясным блюдам, будь то баранина или курица. Этот соус пришел к нам с Востока и получил огромную популярностью благодаря яркому и незабываемому аромату.
Описание приготовления:
На Востоке без соуса карри обходится мало какое блюдо, его подают с мясными блюдами, добавляют в густые супы и овощные блюда, с ним готовят рис и даже безалкогольные напитки. Основой соуса является приправа карри, которая имеет в своем составе более 10 ингредиентов, это и красный перец, и кардамон, и чеснок, и мускатный орех, и паприка, и корица, горчица, имбирь, гвоздика. Казалось бы, сочетание убийственное, но аромат приправы просто волшебный. Что сказать, на Востоке знают толк в пряностях. Рецептов, как приготовить соус карри с одноименной приправой, существует много, но основными ингредиентами являются лук, чеснок и зеленое яблоко, смешанные с приправой карри и бульоном, которые увариваются на медленном огне. В соус также иногда добавляют горчицу, морковь и другие ингредиенты, которые добавляют те или иные нотки вкуса. Я предлагаю один из самых простых и в то же время очень популярный рецепт приготовления соуса карри.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи
Блюдо: Соусы / К мясу / К птице
Состав / Ингредиенты:
- Сухая приправа "Карри" 2 Ст. ложки
- Масло сливочное 50 Грамм
- Репчатый лук 2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Яблоко зеленое 2 Штуки
- Бульон куриный 0,5 Литра
- Соль 0,5 Чайных ложки
Количество порций 4
Как приготовить “Соус карри”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Лук и чеснок очистите и промойте.
Яблоко натрите на мелкой терке, лук и чеснок порежьте как можно мельче.
Сливочное масло растопите в сотейнике.
Выложите в сотейник лук и чеснок, дайте им хорошенько прогреться и добавьте яблоко. Перемешайте и готовьте на медленном огне пару минут.
Всыпьте соль и приправу «Карри», перемешайте и дайте всем ингредиентам насытиться ее ароматом.
Влейте половину куриного бульона и тушите на медленном огне, по мере выкипания жидкости доливайте бульон. Но не помногу, чтобы готовый соус получился не слишком жидким. Тушите соус примерно 30-40 минут.
Измельчите соус с помощью блендера до однородного состояния. Лук и чеснок будут настолько мягкими, что пюрировать их будет совсем несложно.
Соус карри готов. Подавайте с нежным мясом и курицей. А еще этот соус прекрасно подойдет к холодцу, став достойным конкурентом горчице.
Взято отсюда