Краснодарский соус — это очень вкусный соус из самых простых ингредиентов. Готовится он на основе помидоров и яблочного пюре. Отличная альтернатива банальному кетчупу.

Описание приготовления:

Подробнее, как приготовить Соус «Краснодарский», я расскажу ниже. Яблоки для этого рецепта выбирайте такого сорта, которые хорошо развариваются. Если соус окажется жидким, после того, как вы протерли его через сито, то уварите его ещё. Предлагаю свой вариант приготовления легендарного соуса! Он получается сладковатым, немного пряным, идеально подходит к спагетти.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Соусы / Томатный соус

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 1,5 Килограмма

Яблоки 5 Штук

Сахар 3 Чайных ложки

Соль 3 Чайных ложки

Паприка 2 Чайных ложки

Перец горошком 1 Чайная ложка

Гвоздика 3-4 Штук

Уксус яблочный 5 Ст. ложек

Масло растительное 8 Ст. ложек

Количество порций 10

Калорийность

182 ккал

Калорийность

1 г

Белки

15 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус «Краснодарский»”

Подготовьте все ингредиенты.

Помидор нарежьте на четвертинки, затем натрите на крупной терке так, чтобы кожура осталась в руках (её мы использовать не будем). Поставьте томатное пюре нагреваться на среднем огне.

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, затем нарежьте на квадратики среднего размера. Добавьте их к закипевшему томатному пюре.

Следом добавьте в кастрюлю все специи, соль и сахар. Уваривайте томатное пюре на медленном огне примерно час. Периодически помешивайте, чтобы оно не пригорело.

Когда смесь уменьшится в два раза, перетрите её через мелкое сито. Поставьте соус снова на средний огонь, добавьте растительное масло и яблочный уксус. Доведите соус до кипения.

Разлейте соус по стерилизованным банкам, закройте крышкой и оставьте до полного остывания.

Соус «Краснодарский» готов, приятного аппетита!



Взято отсюда