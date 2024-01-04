Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Соус «Краснодарский»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Соус «Краснодарский»

Краснодарский соус — это очень вкусный соус из самых простых ингредиентов. Готовится он на основе помидоров и яблочного пюре. Отличная альтернатива банальному кетчупу.

Описание приготовления:

Подробнее, как приготовить Соус «Краснодарский», я расскажу ниже. Яблоки для этого рецепта выбирайте такого сорта, которые хорошо развариваются. Если соус окажется жидким, после того, как вы протерли его через сито, то уварите его ещё. Предлагаю свой вариант приготовления легендарного соуса! Он получается сладковатым, немного пряным, идеально подходит к спагетти.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Соусы / Томатный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 1,5 Килограмма
  • Яблоки 5 Штук
  • Сахар 3 Чайных ложки
  • Соль 3 Чайных ложки
  • Паприка 2 Чайных ложки
  • Перец горошком 1 Чайная ложка
  • Гвоздика 3-4 Штук
  • Уксус яблочный 5 Ст. ложек
  • Масло растительное 8 Ст. ложек

Количество порций 10

Калорийность

182 ккал

Калорийность

1 г

Белки

15 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус «Краснодарский»”

Соус «Краснодарский»

Подготовьте все ингредиенты.

Соус «Краснодарский»

Помидор нарежьте на четвертинки, затем натрите на крупной терке так, чтобы кожура осталась в руках (её мы использовать не будем). Поставьте томатное пюре нагреваться на среднем огне.

Соус «Краснодарский»

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, затем нарежьте на квадратики среднего размера. Добавьте их к закипевшему томатному пюре.

Соус «Краснодарский»

Следом добавьте в кастрюлю все специи, соль и сахар. Уваривайте томатное пюре на медленном огне примерно час. Периодически помешивайте, чтобы оно не пригорело.

Соус «Краснодарский»

Когда смесь уменьшится в два раза, перетрите её через мелкое сито. Поставьте соус снова на средний огонь, добавьте растительное масло и яблочный уксус. Доведите соус до кипения.

Соус «Краснодарский»

Разлейте соус по стерилизованным банкам, закройте крышкой и оставьте до полного остывания.

Соус «Краснодарский»

Соус «Краснодарский» готов, приятного аппетита!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Соусы

Соус «Краснодарский»

04.01.2024

 Соусы

Армянский соус к шашлыку

04.01.2024

 Соусы

Красный мясной соус

04.01.2024

 Соусы

Соус “Баже”

04.01.2024

 Соусы

Домашняя соленая карамель

04.01.2024

 Соусы

Маринад для курицы из пива

04.01.2024

 Соусы

Пряное апельсиновое масло

04.01.2024

 Соусы

Белый соус для рыбных блюд

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix