Очень вкусный и пикантный соус, идеально подходит под картофель. Процесс приготовления крайне прост, не отнимет много времени. Приступаем.

Описание приготовления:

Приготовьте соус под запеченный, жареный или вареный картофель. Для него вам понадобятся сливки, плавленый сыр, чеснок, зелень и специи.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Соусы / Чесночный соус

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 1-2 Зубчиков

Укроп измельченный 0,5 Чайных ложки

Соль, перец черный По вкусу

Орегано По вкусу (по желанию)

Сливки 10% 100 Миллилитров

Сыр плавленый или пастообразный 100 Грамм

Количество порций 4

Как приготовить “Соус под картофель”

1. Приготовим продукты для соуса.

2. Соус будем готовить на паровой бане, поэтому возьмите удобную тару. Потрите сыр.

3. Добавьте сливки.

4. Приготовьте чеснок, укроп и специи.

5. Добавьте соль и перец. Поставьте на баню и варите до расплавления сыра.

6. Постоянно помешивайте соус.

7. В готовый соус добавьте орегано, чеснок и укроп.

8. Перемешайте. Соус готов.

9. Подавайте в соуснике в теплом виде под отварной или жареный картофель. Приятного!



Взято отсюда