Очень вкусный и пикантный соус, идеально подходит под картофель. Процесс приготовления крайне прост, не отнимет много времени. Приступаем.
Описание приготовления:
Приготовьте соус под запеченный, жареный или вареный картофель. Для него вам понадобятся сливки, плавленый сыр, чеснок, зелень и специи.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Соусы / Чесночный соус
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Укроп измельченный 0,5 Чайных ложки
- Соль, перец черный По вкусу
- Орегано По вкусу (по желанию)
- Сливки 10% 100 Миллилитров
- Сыр плавленый или пастообразный 100 Грамм
Количество порций 4
Как приготовить “Соус под картофель”
1. Приготовим продукты для соуса.
2. Соус будем готовить на паровой бане, поэтому возьмите удобную тару. Потрите сыр.
3. Добавьте сливки.
4. Приготовьте чеснок, укроп и специи.
5. Добавьте соль и перец. Поставьте на баню и варите до расплавления сыра.
6. Постоянно помешивайте соус.
7. В готовый соус добавьте орегано, чеснок и укроп.
8. Перемешайте. Соус готов.
9. Подавайте в соуснике в теплом виде под отварной или жареный картофель. Приятного!
Взято отсюда