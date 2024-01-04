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Соус под картофель

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Соус под картофель

Очень вкусный и пикантный соус, идеально подходит под картофель. Процесс приготовления крайне прост, не отнимет много времени. Приступаем.

Описание приготовления:

Приготовьте соус под запеченный, жареный или вареный картофель. Для него вам понадобятся сливки, плавленый сыр, чеснок, зелень и специи.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Соусы / Чесночный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Чеснок 1-2 Зубчиков
  • Укроп измельченный 0,5 Чайных ложки
  • Соль, перец черный По вкусу
  • Орегано По вкусу (по желанию)
  • Сливки 10% 100 Миллилитров
  • Сыр плавленый или пастообразный 100 Грамм

Количество порций 4

Как приготовить “Соус под картофель”

Соус под картофель

1. Приготовим продукты для соуса.

Соус под картофель

2. Соус будем готовить на паровой бане, поэтому возьмите удобную тару. Потрите сыр.

Соус под картофель

3. Добавьте сливки.

Соус под картофель

4. Приготовьте чеснок, укроп и специи.

Соус под картофель

5. Добавьте соль и перец. Поставьте на баню и варите до расплавления сыра.

Соус под картофель

6. Постоянно помешивайте соус.

Соус под картофель

7. В готовый соус добавьте орегано, чеснок и укроп.

Соус под картофель

8. Перемешайте. Соус готов.

Соус под картофель

9. Подавайте в соуснике в теплом виде под отварной или жареный картофель. Приятного!

Взято отсюда

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