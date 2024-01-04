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Соус “Шрирача”

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Соус "Шрирача"

Острый пикантный азиатский соус к мясу, рыбе и другим блюдам для любителей остренького. Смотрим — и записываем рецепт соуса "Шрирачи" в поваренную книгу!

Описание приготовления:

Соус получается очень острый, на любителя. Но с мясом он, конечно, сочетается просто замечательно! Для приготовления соуса можете взять обычный столовый уксус (6, 9, 11 % – это уже как вам нравится). Сам соус готовится минут 30. Вот только перец чили надо будет замочить часов на 8, поэтому начните готовку с вечера.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Острый перец

Блюдо: Соусы / К мясу / К рыбе / Острый соус

Состав / Ингредиенты:

  • Перец чили 200 Грамм (красный)
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Соль 1 Ст. ложка
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Уксус 250 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

88 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус "Шрирача"”

Соус "Шрирача"

Подготовьте ингредиенты.

Соус "Шрирача"

Используя перчатки, очистите перец от семян, измельчите.

Соус "Шрирача"

Соедините в кастрюле очищенные зубчики чеснока и перец чили. Добавьте соль, залейте уксусом.

Соус "Шрирача"

Дайте настояться часов 8.

Соус "Шрирача"

Поставьте кастрюлю со смесью на огонь, добавьте сахар, проварите в течение 5 минут.

Соус "Шрирача"

Вылейте смесь в блендер, измельчите до пюреобразной массы.

Соус "Шрирача"

Затем процедите через сито.

Соус "Шрирача"

Мякоть тоже хорошенько протрите через сито.

Соус "Шрирача"

У нас получается превосходный домашний соус "Шрирача". Приятного аппетита!

Взято отсюда

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