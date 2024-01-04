Острый пикантный азиатский соус к мясу, рыбе и другим блюдам для любителей остренького. Смотрим — и записываем рецепт соуса "Шрирачи" в поваренную книгу!
Описание приготовления:
Соус получается очень острый, на любителя. Но с мясом он, конечно, сочетается просто замечательно! Для приготовления соуса можете взять обычный столовый уксус (6, 9, 11 % – это уже как вам нравится). Сам соус готовится минут 30. Вот только перец чили надо будет замочить часов на 8, поэтому начните готовку с вечера.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Острый перец
Блюдо: Соусы / К мясу / К рыбе / Острый соус
Состав / Ингредиенты:
- Перец чили 200 Грамм (красный)
- Сахар 2 Ст. ложки
- Соль 1 Ст. ложка
- Чеснок 4 Зубчика
- Уксус 250 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
88 ккал
Калорийность
4 г
Белки
2 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Соус "Шрирача"”
Подготовьте ингредиенты.
Используя перчатки, очистите перец от семян, измельчите.
Соедините в кастрюле очищенные зубчики чеснока и перец чили. Добавьте соль, залейте уксусом.
Дайте настояться часов 8.
Поставьте кастрюлю со смесью на огонь, добавьте сахар, проварите в течение 5 минут.
Вылейте смесь в блендер, измельчите до пюреобразной массы.
Затем процедите через сито.
Мякоть тоже хорошенько протрите через сито.
У нас получается превосходный домашний соус "Шрирача". Приятного аппетита!
Взято отсюда