Такой соус можно подать ко многим блюдам, например, мясу или рыбке, кашам и макаронам. Давайте я подробно расскажу, как приготовить "Соус сметанный с луком"!
Описание приготовления:
Для соуса особой роли жирность сметаны не имеет значения, загустить его должна мука. Я обычно использую 15-20% сметану, но это дело вкуса. Жарьте лук на среднем огне, но следите, чтобы не подгорел, соус должен быть светлым с нежным кремовым оттенком и таким же нежным вкусом. Если любите однородные соусы, тогда погружным блендером измельчите уже готовый соус и прогрейте. Удачи!
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана
Блюдо: Соусы / Сметанный соус
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 1 Ст. ложка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Мясной или овощной бульон 1,5 Стакана
- Сметана 0,5 Стакана
- Лук репчатый 2 Штуки
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 4
Как приготовить “Соус сметанный с луком”
1. Подготовьте продукты. Приступим!
2. Очистите лук, порежьте полукольцами тонко и обжарьте на ложке масла растительного до мягкости, не пережаривайте!
3. На второй сковороде обжарьте столовую ложку муки на ложке растительного масла до золотистого цвета.
4. Влейте бульон, перемешайте, прогрейте. К этому моменту лук уже должен быть готов.
5. Положите жареный лук в соус, варите при минимальном кипении 5 минут.
6. Положите сметану, соль, перец. Перемешайте.
7. Прогрейте немного соус и он готов.
8. Отличное решение к мясным и рыбным блюдам. Пробуйте!
9. Приятного!
Совет от повара:
Чтобы не образовывались мучные комочки, постоянно перемешивайте соус деревянной лопаткой или ложкой.
Взято отсюда