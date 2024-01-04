Такой соус можно подать ко многим блюдам, например, мясу или рыбке, кашам и макаронам. Давайте я подробно расскажу, как приготовить "Соус сметанный с луком"!

Описание приготовления:

Для соуса особой роли жирность сметаны не имеет значения, загустить его должна мука. Я обычно использую 15-20% сметану, но это дело вкуса. Жарьте лук на среднем огне, но следите, чтобы не подгорел, соус должен быть светлым с нежным кремовым оттенком и таким же нежным вкусом. Если любите однородные соусы, тогда погружным блендером измельчите уже готовый соус и прогрейте. Удачи!

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / Сметанный соус

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 1 Ст. ложка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Мясной или овощной бульон 1,5 Стакана

Сметана 0,5 Стакана

Лук репчатый 2 Штуки

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить “Соус сметанный с луком”

1. Подготовьте продукты. Приступим!

2. Очистите лук, порежьте полукольцами тонко и обжарьте на ложке масла растительного до мягкости, не пережаривайте!

3. На второй сковороде обжарьте столовую ложку муки на ложке растительного масла до золотистого цвета.

4. Влейте бульон, перемешайте, прогрейте. К этому моменту лук уже должен быть готов.

5. Положите жареный лук в соус, варите при минимальном кипении 5 минут.

6. Положите сметану, соль, перец. Перемешайте.

7. Прогрейте немного соус и он готов.

8. Отличное решение к мясным и рыбным блюдам. Пробуйте!

9. Приятного!

Совет от повара:

Чтобы не образовывались мучные комочки, постоянно перемешивайте соус деревянной лопаткой или ложкой.



Взято отсюда