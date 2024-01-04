Популярный во всем мире соус тартар обычно подается к рыбе, но так же может быть хорошим дополнением к морепродуктам, овощам и мясу. Вашему вниманию – простой рецепт соуса тартар.

Описание приготовления:

Тартар (франц. Tartare sauce) – классический французский холодный соус, который подают к различным блюдам для придания особого вкуса.

Рецепт приготовления соуса тартар был открыт в XIX веке французскими поварами. Считается, что название этому соусу было дано в период крестовых походов, в которых участвовал король Людовика IX. Соус был назван по имени кочевого войска татар. На сегодняшний день соус тартар входит в число самых популярных и широко распространенных соусов наряду с соусом песто, айоли, сальсой, кетчупом и соевым соусом.

Соус тартар принято подавать к блюдам из рыбы и морепродуктов. Этот соус также очень хорошо сочетается с мясными и овощными блюдами. Ним приправляют холодное жаркое, отварной язык, ветчину и ростбиф.

Рецепт приготовления:

Для приготовления соуса тартар яичные желтки растирают с черным перцем, солью, лимонным соком или винным уксусом. Затем в полученную смесь постепенно вводят оливковое масло. В конце приготовления в соус добавляют измельченный укроп (или зеленый лук) и перемешивают.

Соус тартар рекомендуется подавать к жареной рыбе, а также морепродуктам: креветкам, кальмарам, осьминогам и лобстерам.

Основной ингредиент: Яйца / Яичный желток

Блюдо: Соусы / К мясу / К рыбе / К салату / Соус Тартар

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Яичные желтки 2 Штуки (вареные)

Яичный желток 1 Штука (сырой)

Оливковое масло 2/3 Стакана

Укроп 1 Чайная ложка

Винный уксус 1 Ст. ложка

Черный перец 1 Штука (по вкусу)

Количество порций 3



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