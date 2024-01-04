Овощи, ягоды и фрукты будут хранится дольше, если в их плодах есть необходимое количество кислоты. Тогда все заготовки не будут плесневеть и можно будет избежать добавления уксуса.
Описание приготовления:
Также не будет нужна и долгая стерилизация банок, которая отнимает много сил. Вот именно о таком рецепте я вам и расскажу. Прочитайте о том, как приготовить соус "Ткемали" из алычи на зиму. Ранее я уже пробовала его делать, но не консервацию. Этот соус подходит для многих мясных блюд, добавляя кислинку и сладость одновременно.
Основной ингредиент: Фрукты / Алыча
Блюдо: Соусы / Ткемали
География кухни: Кавказская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Алыча 1500 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Соль 15-20 Грамм
- Хмели-сунели 20 Грамм
- Острый перец молотый 5 Грамм
Количество порций 12
Калорийность
86 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Соус "Ткемали" из алычи на зиму”
Алычу хорошо промойте в холодной воде. Потом удалите излишнюю воду и сок.
Затем уберите её в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, немного размяв алычу.
После уменьшите огонь. Варите фрукты в течение 20 минут, иногда помешивая их деревянной ложкой.
Теперь перетрите мякоть, убрав кожицу и косточки.
По получившемуся пюре пройдитесь блендером. Далее прогрейте его 10 минут на среднем огне.
Не убирая с огня, добавьте в кастрюлю сахар, перец, хмели-сунели и соль. Варите ещё 10 минут.
Готовый "Ткемали" разлейте по банкам. Закупорьте и остудите соус. Приятной дегустации!
Взято отсюда