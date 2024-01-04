Овощи, ягоды и фрукты будут хранится дольше, если в их плодах есть необходимое количество кислоты. Тогда все заготовки не будут плесневеть и можно будет избежать добавления уксуса.

Описание приготовления:

Также не будет нужна и долгая стерилизация банок, которая отнимает много сил. Вот именно о таком рецепте я вам и расскажу. Прочитайте о том, как приготовить соус "Ткемали" из алычи на зиму. Ранее я уже пробовала его делать, но не консервацию. Этот соус подходит для многих мясных блюд, добавляя кислинку и сладость одновременно.

Основной ингредиент: Фрукты / Алыча

Блюдо: Соусы / Ткемали

География кухни: Кавказская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Алыча 1500 Грамм

Сахар 100 Грамм

Соль 15-20 Грамм

Хмели-сунели 20 Грамм

Острый перец молотый 5 Грамм

Количество порций 12

Калорийность

86 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус "Ткемали" из алычи на зиму”

Алычу хорошо промойте в холодной воде. Потом удалите излишнюю воду и сок.

Затем уберите её в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, немного размяв алычу.

После уменьшите огонь. Варите фрукты в течение 20 минут, иногда помешивая их деревянной ложкой.

Теперь перетрите мякоть, убрав кожицу и косточки.

По получившемуся пюре пройдитесь блендером. Далее прогрейте его 10 минут на среднем огне.

Не убирая с огня, добавьте в кастрюлю сахар, перец, хмели-сунели и соль. Варите ещё 10 минут.

Готовый "Ткемали" разлейте по банкам. Закупорьте и остудите соус. Приятной дегустации!



Взято отсюда